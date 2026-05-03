Як зрозуміти, що собака відчуває біль: топ сигналів, на які варто звернути увагу

Останні дослідження показують, що багато власників собак не завжди помічають, коли їхній улюбленець відчуває біль. Існує щонайменше 17 характерних сигналів, однак люди часто ігнорують або не розпізнають їх.

Як пише Mirror, собаки за можливості намагаються приховувати біль і демонструють його лише тоді, коли терпіти вже стає неможливо.

Як зрозуміти, що собаці боляче: 17 ознак

За словами старшої викладачки зоотехніки Університету Ноттінгем Трент Жаклін Бойд, вокальні прояви болю у собак зазвичай з’являються лише на пізніх етапах, коли дискомфорт стає надто сильним.

У більшості випадків тварини сигналізують про проблему через ледь помітні зміни поведінки. У межах дослідження учасникам запропонували перелік із 17 можливих ознак — усі вони є правильними, але люди зазвичай обирали лише частину з них.

Основні ознаки болю у собаки:

обережне або невпевнене піднімання лап;

зниження ігрової активності;

дратівливість або замкнутість;

різкі зміни настрою;

часте позіхання;

облизування губ або носа;

змінений вираз морди;

уникання зорового контакту;

часте кліпання;

завмирання в одній позі;

надмірна прив’язаність до господаря;

нічний неспокій;

облизування підлоги чи предметів;

посилене вилизування шерсті;

надмірне нюхання повітря;

згорблена постава;

кульгавість або змінена хода.

Усі ці прояви можуть свідчити про біль або дискомфорт, тому ветеринари радять не ігнорувати навіть незначні зміни в поведінці тварини. Окрему увагу варто звертати на сон собаки. Якщо він неспокійний, тварина часто ворушиться, надмірно облизується або гризе певні ділянки тіла — це може бути сигналом проблеми.

Також тривожними ознаками є зміна звичних поз сидіння чи лежання, небажання торкатися до певних ділянок тіла, а також зміни положення вух або шерсті. Дослідники зазначають, що учасники без досвіду утримання собак іноді давали навіть точніші відповіді, ніж власники тварин, що підкреслює складність розпізнавання болю у домашніх улюбленців.

Ознаки стресу у собак

Собаки не завжди прямо демонструють стрес, але подають непрямі сигнали через поведінку. Серед найпоширеніших — нервозність, уникання контакту, дискомфорт під час обіймів, притиснуті вуха та часте облизування губ. Такі прояви можуть вказувати як на емоційний стан, так і на фізичний дискомфорт, тому їх також не варто залишати без уваги.

