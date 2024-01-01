Як українською буде 'под открытым небом': Мовознавець назвав милозвучний відповідник

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вислів "под открытым небом" українською. Помилково дехто перекладає фразу дослівно.

Однак "під відкритим небом" – неправильно. Про це для "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець Олександр Авраменко.

"Відповідник російської сполуки "под открытым небом" – "просто неба". Тому правильно сказати "музей просто неба", – наголосив мовознавець.

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Водночас фразеологізм "просто неба" має два значення. Перше – на дворі, не в приміщенні, а друге значення таке – повернувшись обличчям до неба, горілиць.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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