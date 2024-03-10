Ця процедура їм серйозно нашкодить: які рослини не можна обрізати навесні

З настанням весняного періоду, не чекаючи стійкого потепління, любителі садівництва поспішають розпочати роботи на своїх земельних ділянках. Окрім підготовки розсади та наведення ладу в теплицях, дачники дістають секатори та приступають до підстригання рослин.

Це корисна процедура, проте є винятки – деякі кущі краще не обрізати навесні. Тому перед обрізкою варто впевнитись, чи вона не зашкодить. Про це пише Телеграф.

Які рослини не варто обрізати після зими

Є три групи рослин, які по-різному реагують на обрізку.

Рослини, ріст яких стимулюється обрізанням. Рослини, які потребують обрізки, але робити це слід ближче до завершення вегетаційного періоду. Рослини, які не можна обрізати, оскільки це може завдати їм непоправної шкоди. Винятком є лише ураженні хворобами ділянки.

Навесні не рекомендується обрізати плодові дерева, а також березу, клен, горіх. До цієї групи також входять чагарники – бузок, форзиція та жасмин.

Також утримайтеся від спокуси обрізати квітучі рослини: півонію, азалію, рододендрон або магнолію. Якщо виникло бажання видалити пагони навесні, двічі поміркуйте.

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Якщо виключити перераховані вище види, інші рослини можна обрізати вже в перші дні весняного потепління. Така процедура догляду принесе значну користь та спонукатиме більшість кущів активніше рости та наростити густу зелену масу. Регулярна обрізка сприяє кращому проникненню повітряних потоків між гілками, а отже, кращому прогріванню рослин сонячним промінням.

Крім того, обрізка позначається не лише на зовнішньому вигляді рослини, а й на її загальному стані здоров'я та функціональності.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

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