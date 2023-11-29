Якщо вам за 50: Нутриціологи порадили літнім людям додати до свого раціону ці 8 суперфудів

Незалежно від того, чи ви все життя харчувалися лише здоровою їжею, чи нещодавно відмовилися від шкідливих звичок, після 50 років варто переглянути своє харчування.

Експерти кажуть, що саме в цей період свого життя дуже важливо починати бути вибагливішими в їжі, щоб отримувати більше корисних речовин. За словами дієтологині та почесної професорки Університету штату Джорджія Крістін Розенблум, після 50 років потреба організму в енергії починає поступово знижуватися, тому стає менше місця для чипсів або солодких напоїв, які накопичуються у формі зайвої ваги. Про це пише aarp.org.

Читайте також: Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоби від діабету

Крім адаптації до зниження метаболізму, також треба компенсувати такі речі, як уповільнення роботи кишківника і зменшення м'язової маси (до 65 років приблизно 1% на рік, після чого втрата подвоюється). Загалом літнім людям важливо переконатися, що вони їдять багато овочів, фруктів, нежирне м'ясо, уникають цукру. На думку Марі Бернар, докторки медичних наук, правильна дієта допоможе краще контролювати артеріальний тиск, зменшити ризик серцевих проблем, сприяти профілактиці раку й діабету.

А зареєстрований дієтолог у клініці Майо (США) Джозеф Гонзалес упевнений, якщо додати до свого раціону всього лише 8 продуктів, ваше здоров'я значно покращиться. І ось про які продукти йдеться.

Ягоди

Для людей після 50 років ягоди дуже важливі, адже вони багаті клітковиною, містять вітамін С та відрізняються антиоксидантними протизапальними властивостями. Дієтологиня Ненсі Фаррелл Аллен каже, що клітковина допомагає підтримувати регулярність випорожнень, контролювати вагу та захищати від таких захворювань, як діабет, хвороби серця й рак. Чоловіки старше 50 років повинні з'їдати 30 грамів на день, а жінки після 50 років — 21 грам на день.

Ягоди надзвичайно корисні для мозку, який старіє, вони містять потужні антиоксиданти, що можуть покращити моторику й короткочасну пам’ять. Ось чому вони є ключовою частиною дієти після 50 років, яка зосереджена на продуктах, що борються з нейродегенеративною затримкою.

Споживання 100 грамів (приблизно чашки) свіжої журавлини на день допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням. Вживання невеликої кількості сушених ягід годжі може допомогти відстрочити або запобігти дегенерації жовтої плями.

Алісія Арбає, докторка медичних наук, доцентка медицини Школи медицини Джона Гопкінса у відділі геріатричної медицини та геронтології, виділяє дику чорницю, адже в ній утричі-учетверо більше антиоксидантів, ніж у звичайній чорниці. Її можна додавати до вівсяної каші або смузі.

Темно-зелені листові овочі

Марі Бернард стверджує, що коли люди стають старшими, кістки м'якшають і потребують більше кальцію. Саме його ви можете отримати з нежирних молочних продуктів і темно-зелених листових овочів (броколі, руколи, капусти, шпинату). Додатково вони містять клітковину, яка покращує роботу м'язів і доволі корисна для серця.

Морепродукти

Лосось, тріска, форель, тунець — нежирне джерело білка, який необхідний літнім людям для підтримки і відновлення м'язів. Марі Бернард рекомендує з'їдати 141-170 грамів білка на день (сюди входить не лише нежирна риба, але й нежирне м'ясо, горіхи, насіння, соєві продукти).

Риба також є хорошим джерелом вітаміну B12, поживної речовини, яка міститься лише в їжі тваринного походження, яку нам стає важче засвоювати з віком. За словами Розенблум, морепродукти також містять омега-3 жирні кислоти. Дві-три порції на тиждень знижують ризик смерті від більшості хронічних захворювань приблизно на 17%.

Читайте також: Допоможуть прокинутися та підбадьорять: вісім вправ, які варто зробити вранці

Насіння і горіхи

Не всі горіхи однакові, але всі корисні для людини, каже Розенблум. У них є білок і клітковина, і вони можуть дати вам відчуття ситості. Але не варто переїдати. Спеціалісти стверджують, що щоденна норма дорівнює 24 штук мигдалю, 18 штук кеш’ю, 35 штук арахісу і 15 половинок горіха пекан.

Горіхи й насіння також є важливими джерелами здорових жирів. Волоські горіхи, лляне борошно та насіння чиа містять АЛК омега-3 жири, які перетворюються на EPA та DHA омега-3 жирні кислоти. Дієтологиня Ненсі Фаррелл Аллен також зазначає, що регулярне споживання омега-3 жирів допоможе захистити ваш мозок.

Домашній сир

Домашній сир — чудове джерело сироваткового протеїну, який допомагає стимулювати синтез м’язового білка. За словами Розенблум, спортсмени після тренування часто п’ють коктейль на основі сироваткового протеїну. Але ви замість нього можете їсти домашній сир. У ньому також багато кальцію та вітаміну D.

Квасоля і бобові

Квасоля допомагає знизити рівень холестерину, адже містить багато клітковини й білків, а ще низькокалорійна. Бобові також багаті залізом, калієм і магнієм. Шукайте суху квасолю або консервовані версії з низьким вмістом натрію. Якщо ви не можете знайти консервовану квасолю без додавання солі, злийте та промийте банку, так можна зменшити вміст натрію на 41%.

Вода

Вода — це навіть не їжа! Це правда, але з віком вам потрібно приділяти більше уваги зволоженню. Розенблум рекомендує стежити за споживанням води, особливо коли спекотно й волого, і ви пітнієте, скажімо, під час роботи в саду. Бернард зазначає, що вживання додаткової кількості води може допомогти протидіяти наслідкам погіршення функції кишківника з віком. І пам’ятайте, що ми часто думаємо, що голодні, хоча насправді відчуваємо спрагу.

Авокадо

Вони не просто смачні – вони корисні для вас. 30-річне гарвардське дослідження за участі приблизно 110 000 осіб, опубліковане в Журналі Американської кардіологічної асоціації в березні 2022 року, показало, що ті, хто їв принаймні дві порції авокадо на тиждень, мали менший ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто їв їх рідко.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше вчені розповіли про переваги займатись фізичними вправами в один і той де час щоденно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!