Чим обробляти полуницю від шкідників: городники дали дієві поради

Полуниця - смачна ягода, не лише для нас але й для шкідників та хвороб. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, як і коли обробляти полуницю.

Важливо знати, чим проводити обробку та з якою регулярністю. Про це пише ТСН.

Профілактична обробка:

Навесні:

Видаліть старе та пошкоджене листя.



Обприскайте грядки біологічними препаратами ("Іскра-біо", "Фітоверм", "Акарін").



Використовуйте народні засоби (бродська рідина, йод, марганцівка, сечовина).

Восени:

Обробіть "Нітрофеном" для знищення вірусів та грибів.



При борошнистій росі - "Топазом".



Для профілактики шкідників - "Актеліком" або "Карбофосом".

Обробка під час цвітіння:

Безпечні засоби:

Борна кислота.



Препарат "Зав'язь".



"Актофіт".

Обробка під час плодоношення:

Народні засоби:

Настій цибулиння або часнику (проти кліщів).



Розчин гірчиці (проти слимаків).



Настій часнику (проти довгоносика).

Важливо:

Ретельно оглядайте полуницю, щоб вчасно виявити шкідників та хвороби.

Використовуйте хімічні препарати лише в крайніх випадках.

Дотримуйтесь інструкцій при використанні будь-яких засобів.

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Пам'ятайте:

Профілактика - найкращий захист полуниці.

Своєчасна обробка допоможе зберегти урожай та здоров'я ягід.

Додаткові поради:

Чергуйте різні препарати для обробки, щоб уникнути резистентності.

Висаджуйте стійкі до хвороб та шкідників сорти полуниці.

Забезпечте полуниці правильний догляд: полив, підживлення, розпушування.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно висаджувати полуницю.

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