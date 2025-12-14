Будуть з вами довго: названо топ порід собак-довгожителів

Вибір собаки — відповідальне рішення, особливо якщо вдома діти чи алергія. Тривалість життя — ключовий фактор, адже розлука болісна.

Ветеринар Амір Анварі розповів про п’ять порід, які за правильного догляду живуть найдовше — до 20 років.

Мініатюрний шнауцер — 12–16 років. Жвавий, активний німець з компактними розмірами. За дресирування чудово почувається в квартирі чи будинку, ладнає з дітьми, але може конфліктувати з собаками.

Такса — 12–16 років. Розумна, відважна, віддана. Рання соціалізація забезпечує гармонію з дітьми та тваринами. Регулярні прогулянки — запорука довголіття.

Джек-рассел-тер’єр — 13–18 років. Енергійний, доброзичливий, зухвалий. Нетерпимість до малюків і тварин можлива, але за догляду — вірний компаньйон.

Той-пудель — 14–18 років. Жвавий, розумний, легко навчається. Адаптується до міста й села, обожнює господарів — ідеальний для активних сімей.

Чіхуахуа — 15–20 років. Кмітливий, прив’язаний, енергійний мініатюрний друг. Легко дресирується, компактний — рекордсмен за тривалістю життя.

