Буде розміром з кулак: чим підживити полуницю у травні

У травні полуничні кущі активно розвиваються: з’являється свіже листя, формуються бутони й починається цвітіння. Щоб рослини були сильними, квітів було багато, а ягоди вийшли великими та солодкими, важливо правильно їх підживити.

Весняне підживлення відіграє ключову роль, адже ґрунт після зими часто виснажений, особливо якщо минулорічний урожай був щедрим. Без належного живлення полуниця може ослабнути, мати мало квітконосів, а ягоди виявитися дрібними й не надто смачними. Про це пише weukraine.

На початку травня полуниця найбільше потребує азоту, фосфору та калію. Кожен із цих елементів має своє значення: азот сприяє росту зеленої маси, фосфор підтримує розвиток кореневої системи та цвітіння, а калій впливає на смак, щільність ягід і стійкість рослин до хвороб. Крім того, для здоров’я кущів важливими є магній, кальцій, бор і залізо — вони допомагають засвоювати поживні речовини, запобігають хлорозу та посилюють опірність до стресів.

Для ефективного підживлення у травні можна використовувати як органічні, так і мінеральні добрива. Наприклад, добре себе зарекомендували настої коров’яку або курячого посліду, якими поливають рослини під корінь, намагаючись не потрапляти на листя. З мінеральних засобів варто обрати комплексні добрива для ягідних культур, що містять фосфор і калій у підвищеній концентрації. Також корисним буде застосування деревного попелу, адже він не тільки збагачує землю мікроелементами, а й допомагає зменшити кислотність, що позитивно впливає на стан рослин.

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Удобрювати полуницю слід на вологому ґрунті. Якщо земля суха, її потрібно попередньо полити. Всі рідкі підживлення бажано вносити під корінь, уникаючи контакту з листям. Важливо також дотримуватись рекомендованих доз, адже надлишок добрив, зокрема азоту, може спровокувати надмірний ріст листя замість плодоношення. Після підживлення ґрунт навколо кущів бажано трохи розпушити, щоб забезпечити доступ повітря до кореневої системи.

Під час цвітіння полуниця потребує особливого підходу: кількість азотних добрив варто зменшити, натомість зосередитися на калійно-фосфорному живленні. Це сприятиме утворенню зав’язей і забезпечить формування великих, ароматних ягід. У цей період доцільно застосовувати розчини сульфату калію або спеціальні добрива для ягідних культур.

Щоб зберегти вологу в ґрунті, пригальмувати ріст бур’янів і захистити плоди від забруднення, рекомендується мульчувати грядки полуниці соломою або тирсою. Це створить більш комфортні умови для розвитку рослин і допоможе підтримати стабільний рівень вологості.

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