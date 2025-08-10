Ароматне та неймовірно смачне: рецепт 'царського' варення з кизилу

Варення з кизилу — це не просто солодкий десерт, а справжня гастрономічна насолода з глибоким, насиченим смаком. Воно чудово смакує як доповнення до млинців, тортів чи випічки, а також може слугувати пікантним соусом до м’ясних страв.

Приготувати його вдома зовсім нескладно, тож якщо у вас є кизил, варто спробувати — результат вас приємно здивує. Про це пише Уніан.

Класичне варення з кизилу без кісточок

Інгредієнти:

кизил - 1 кг;

цукор - 500 г.

Для цього рецепту знадобиться лише два інгредієнти: кизил і цукор. Ягоди необхідно добре промити та відібрати лише цілі й стиглі. Потім їх варять у невеликій кількості води близько 30–40 хвилин, після чого охолоджують.

Щойно ягоди стануть теплими, їх потрібно перетерти через сито, аби позбутися кісточок. Отриману м’якоть змішують із відваром, у якому раніше варився кизил. Додають цукор, а за бажанням — і мед для більш яскравого смаку. Варення доводять до кипіння, після чого тушкують на слабкому вогні ще приблизно пів години, регулярно знімаючи піну. Готовий продукт розкладають у стерильні банки та щільно закривають.

Варення з кизилу з цілими ягодами

Інгредієнти:

кизил - 600 г;

цукор - 700 г;

вода - 200 мл.

Для цього варіанту використовують цілі плоди. Ягоди кілька разів промивають, ретельно перебирають, прибираючи пошкоджені. У каструлі готують сироп із води та цукру, який після закипання вариться близько п’яти хвилин.

У гарячий сироп додають підготовлений кизил і залишають настоюватися до повного охолодження — найкраще на ніч. Після цього суміш знову ставлять на вогонь і варять 30–40 хвилин, поки ягоди не стануть м’якими. Протягом приготування слід знімати піну. Готове варення гарячим розливають у банки та щільно закривають.

