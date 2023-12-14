Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'по умолчанию'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вираз "по умолчанию". Замість українських відповідників вони використовують помилкове "за замовчуванням".

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Однак це словосполучення є калькою з російської мови. Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив, які відповідники варто вживати.

"З розвитком цифрових технологій у нашій мові з’являються нові слова на позначення нових понять. Одне з таких – "за замовчуванням". Яке багато українців засвоїли з англійської через російський переклад "по умолчанию", – розповів Авраменко..

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За словами Авраменка, українською можливі такі три варіанти: "усталене налаштування", "як усталено" та "стандартне налаштування".

"Отже, в усіх автомобілях, телефонах та інших видах техніки, придбаних в Україні, меню українською мовою є "усталеним налаштуванням", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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