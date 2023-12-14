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Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською "по умолчанию"

Анастасія Крищук

Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'по умолчанию'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вираз "по умолчанию". Замість українських відповідників вони використовують помилкове "за замовчуванням".

Однак це словосполучення є калькою з російської мови. Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив, які відповідники варто вживати.

"З розвитком цифрових технологій у нашій мові з’являються нові слова на позначення нових понять. Одне з таких – "за замовчуванням". Яке багато українців засвоїли з англійської через російський переклад "по умолчанию", – розповів Авраменко..

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За словами Авраменка, українською можливі такі три варіанти: "усталене налаштування", "як усталено" та "стандартне налаштування".

"Отже, в усіх автомобілях, телефонах та інших видах техніки, придбаних в Україні, меню українською мовою є "усталеним налаштуванням", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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