Чому слово 'опозоритися' неправильне, і як сказати українською

Чимало людей неправильно перекладають російське слово "позор" українською мовою. Замість відповідника вони послуговуються суржиком.

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Слова "позор" і "опозоритися" з’явилися через прямий переклад з російської мови. Згідно з інформацією у російсько-українських словниках, російське слово "позор" перекладається на українську як "ганьба".

Своєю чергою, слово "опозориться" правильно перекладати як "зганьбити себе, зганьбитися, знеславитися".

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В Академічному тлумачному словнику української мови (СУМ) пояснюється, що слово "ганьба" означає "принизливе для кого-небудь становище; недобра слава, безчестя". Таке слово також означає "вигук, що виражає осуд кого, чого-небудь".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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