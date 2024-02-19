Викликають здуття та печію: 5 продуктів, які категорично не можна їсти на голодний шлунок

Сніданок - це ключовий прийом їжі, який може забезпечити енергію на весь день або, навпаки, викликати важкість у шлунку. Пам'ятайте, що не слід їсти натщесерце, щоб уникнути незручностей.

Відео дня

Різка зміна кислотності вранці може подразнювати шлунок і викликати стрес для організму. Тому для збереження хорошого самопочуття протягом дня треба випити дві склянки води. Про це пише УНІАН.

Чому важливо пити воду зранку

Воду слід споживати вранці, оскільки будь-який інший напій може змінити кислотно-лужний баланс. Кислотно-лужне середовище є ключем до біохімічних реакцій у організмі. Прийом будь-якої їжі або напою змінює цей баланс. Краще пити воду у чистому вигляді, а не з кавою або чаєм.

Що слід уникати на голодний шлунок

Головне - спочатку забезпечити організм водою, а потім переходити до сніданку.

Але є продукти, які можуть негативно позначитися на шлунку, якщо споживати їх натщесерце. Ось, що не варто їсти натщесерце:

Мариновані овочі. Солоні огірки, квашену капусту та подібні продукти краще не їсти натщесерце, оскільки вони містять багато солей і кислоти, що може навантажити шлунок. Гострі та кислі страви. Їжа, яка містить багато гострого або кислого, може подразнити слизову оболонку шлунка зранку. Цитрусові. Грейпфрути або апельсини, спожиті на порожньому шлунку, можуть стимулювати вироблення шлункової кислоти та призвести до печії. Солодощі та газовані напої. Солодка їжа та напої можуть спричинити набір ваги і порушити рівень інсуліну. Алкоголь. Починати ранок зі склянки вина не найкраща ідея, оскільки спиртне гірше перетравлюється на порожньому шлунку, а також може сприяти надходженню токсинів у кров.

У той же час варто звернути увагу на такі види сніданків:

Яйця або нежирне м'ясо, наприклад, індичка, після випиття двох склянок води. Зернові культури, такі як пшоняна або гречана каша, з ягодами. Сир або трохи тушкованих овочів можна додати до солоних страв. Смузі з зеленими овочами, салатом, свіжим огірком, цукіні - багатий на мікро- і макроелементи, корисні для шлунка.

Нагадаємо, ми вже писали, кому не можна їсти булгур.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!