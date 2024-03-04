Вчені стверджують, що ми неправильно розуміємо своїх котів
Вчені з'ясували, що люди часто неправильно розуміють, що їм намагаються сказати їхні коти. Це може призвести до проблем у спілкуванні та навіть до агресії з боку тварин.
Найчастіше люди помиляються, коли інтерпретують сигнали лиха, які подає кішка. Близько 30% людей неправильно зрозуміли "нещасні" звуки кота, натомість лише 10% людей не розпізнали "щасливі" сигнали. Чим краще ви будете розуміти свою кішку, тим краще ви зможете їй допомогти і тим кращі у вас будуть стосунки, пише detaly.co.il.
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Чому це відбувається?
- Ми проектуємо свої емоції на тварин. Нам хочеться, щоб котик був щасливим, тому ми ігноруємо сигнали, які свідчать про зворотнє.
- Ми не знаємо всіх нюансів котячої мови. Коти спілкуються не лише голосом, але й мовою тіла. Існує багато різних сигналів, які можуть означати різні речі.
Наприклад:
- Урчання не завжди є ознакою задоволення. Кішка може муркотіти, коли їй боляче або вона відчуває стрес.
- Виляння хвостом не завжди означає радість. Хвіст може виляти вліво або вправо, швидко або повільно, високо або низько. Кожне з цих положень може мати різне значення.
Що робити?
- Вивчайте котячу мову. Зверніть увагу на те, як ваш кіт муркотить, нявкає, шипить, а також на його мову тіла.
- Звертайте увагу на контекст. Що робив ваш кіт перед тим, як почав муркотіти або нявкати?
- Не бійтеся звернутися до ветеринара або зоопсихолога. Вони можуть допомогти вам краще зрозуміти свою тварину.
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