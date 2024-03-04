Вчені стверджують, що ми неправильно розуміємо своїх котів

Вчені з'ясували, що люди часто неправильно розуміють, що їм намагаються сказати їхні коти. Це може призвести до проблем у спілкуванні та навіть до агресії з боку тварин.

Відео дня

Найчастіше люди помиляються, коли інтерпретують сигнали лиха, які подає кішка. Близько 30% людей неправильно зрозуміли "нещасні" звуки кота, натомість лише 10% людей не розпізнали "щасливі" сигнали. Чим краще ви будете розуміти свою кішку, тим краще ви зможете їй допомогти і тим кращі у вас будуть стосунки, пише detaly.co.il.

Читайте також про таке: Хочуть бути корисними: експерти сказали, чому кішки люблять клавіатури

Чому це відбувається?

Ми проектуємо свої емоції на тварин. Нам хочеться, щоб котик був щасливим, тому ми ігноруємо сигнали, які свідчать про зворотнє.

Нам хочеться, щоб котик був щасливим, тому ми ігноруємо сигнали, які свідчать про зворотнє. Ми не знаємо всіх нюансів котячої мови. Коти спілкуються не лише голосом, але й мовою тіла. Існує багато різних сигналів, які можуть означати різні речі.

Наприклад:

Урчання не завжди є ознакою задоволення. Кішка може муркотіти, коли їй боляче або вона відчуває стрес.

Кішка може муркотіти, коли їй боляче або вона відчуває стрес. Виляння хвостом не завжди означає радість. Хвіст може виляти вліво або вправо, швидко або повільно, високо або низько. Кожне з цих положень може мати різне значення.

Що робити?

Вивчайте котячу мову. Зверніть увагу на те, як ваш кіт муркотить, нявкає, шипить, а також на його мову тіла.

Зверніть увагу на те, як ваш кіт муркотить, нявкає, шипить, а також на його мову тіла. Звертайте увагу на контекст. Що робив ваш кіт перед тим, як почав муркотіти або нявкати?

Що робив ваш кіт перед тим, як почав муркотіти або нявкати? Не бійтеся звернутися до ветеринара або зоопсихолога. Вони можуть допомогти вам краще зрозуміти свою тварину.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!