Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)

Вчені виявили, що за силою польоту стоїть певний набір правил пір'я. Усі літаючі птахи мають від 9 до 11 асиметричних махових пер, які називаються первинними.

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Ця кількість, а також симетрія пір'я і пропорції крил точно відображають здатність до польоту, повідомляє sciencealert.

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Переглядаючи скам'янілості, дослідники визначили, які предки птахів мали ці риси, а отже, ймовірно, могли літати. Це включає археоптерикса, який вважається одним із найдавніших птахоподібних тварин, а також мікрорапторів, крихітних чотирикрилих динозаврів.

Дослідження також свідчить про те, що політ у динозаврів, ймовірно, розвивався лише один раз. Це твердження суперечить попереднім теоріям, які ґрунтувалися лише на даних про скелети.

Вчені вважають, що вивчення структури пір'я може дати нам більше інформації про еволюцію польоту. Це дослідження є важливим кроком у розумінні того, як динозаври перетворилися на птахів.

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