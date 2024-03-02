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Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)

Билім Олена

Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)

Вчені виявили, що за силою польоту стоїть певний набір правил пір'я. Усі літаючі птахи мають від 9 до 11 асиметричних махових пер, які називаються первинними.

Ця кількість, а також симетрія пір'я і пропорції крил точно відображають здатність до польоту, повідомляє sciencealert.

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Переглядаючи скам'янілості, дослідники визначили, які предки птахів мали ці риси, а отже, ймовірно, могли літати. Це включає археоптерикса, який вважається одним із найдавніших птахоподібних тварин, а також мікрорапторів, крихітних чотирикрилих динозаврів.

Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)
Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)

Дослідження також свідчить про те, що політ у динозаврів, ймовірно, розвивався лише один раз. Це твердження суперечить попереднім теоріям, які ґрунтувалися лише на даних про скелети.

Визначає силу польоту: науковці знайшли давній візерунок, що прихований у пір’ї птахів (фото)

Вчені вважають, що вивчення структури пір'я може дати нам більше інформації про еволюцію польоту. Це дослідження є важливим кроком у розумінні того, як динозаври перетворилися на птахів.

Нагадаємо, у Полінезії знайшли одразу вісім нових райдужних видів бджіл, які "стрибають по островах".

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