На дні океану знайшли таємничі чорні яйця з ембріонами (фото)

Під час дослідження в глибині Тихого океану дослідники з Токійського університету виявили яйця глибоководних плоских червів, що стали першим конкретним підтвердженням їхнього існування на глибині понад 6000 метрів.

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Морський дослідник Ясунорі Кано, керуючи підводним транспортним засобом, помітив таємничі чорні сфери на дні Тихого океану. Після витягнення деяких зразків було виявлено, що ці сфери містили в собі шкірясті оболонки, або "кокони", з плоскими черв'яками, що розвиваються всередині, пише sciencealert.

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Дослідники Кейічі Какуї та Аої Цуюкі з Університету Хоккайдо встановили, що ембріони цих черв'яків належать до неописаного виду платигельмінтів, тісно пов'язаного з мілководними формами життя. Це відкриття дає унікальну можливість вивчення ранніх стадій життя глибоководних плоских червів та їхніх еволюційних адаптацій до життя на великих глибинах.

Під час огляду було виявлено, що кожний кокон містив від трьох до семи ембріонів, які розвивалися всередині молочної рідини, що може бути жовтком. Це свідчить про те, що черв'яки, як і їхні мілководні родичі, є гермафродитами і можуть виробляти яйця.

Враховуючи, що ця істота була знайдена на глибині понад 6000 метрів, це відкриття є важливим кроком у розумінні глибоководної екосистеми та розповсюдження різноманітних форм життя на великих глибинах.

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