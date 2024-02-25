У Південній Африці помітили рідкісне рожеве слоненя-альбінос (фото)

У Національному парку Крюгера в Південній Африці зафіксовано зворушливі кадри, на яких рідкісне рожеве слоненя грається з іншим дитинчам у водоймі.

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Слоненя має рожеву шкіру та світле волосся через альбінізм - генетичний розлад, який припиняє вироблення меланіну, пігменту, що відповідає за колір очей, волосся та шкіри, пише Live Science.

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Альбінізм зустрічається лише один раз на 10 000 пологів у диких ссавців, за словами Тео Потгітера, оператора сафарі, який зробив фото слоненяти.

Альбінізм може мати ряд негативних наслідків, таких як поганий зір, труднощі з добуванням їжі та вразливість до хижаків.

Однак у цьому випадку слоненя, здається, добре вписується в стадо. "В обох нещодавніх спостереженнях двох різних особин решта стада, здавалося, дуже захищала та терпляче ставилася до присутності цих молодих особин", - сказав Потгітер.

"Бути свідком цих надзвичайно рідкісних і особливих тварин - це завжди привілей", - додав він.

Нагадаємо, косатки стали частіше нападати на човни та почали навчати цього своїх сородичів.

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