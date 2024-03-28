Один раз посадив і маєш довічні квітучі клумби: як правильно доглядати за мускарі

Мускарі, або виноградний гіацинт, чи гадюча цибулька - це чарівні квіти, які радують своїми яскравими фарбами ранньою весною. Їхні ніжні бутони, схожі на грона винограду, з'являються одразу після сходу снігу, роблячи сад по-справжньому весняним.

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Мускарі - невибагливі багаторічні рослини, які не потребують багато догляду. Їх можна посадити один раз і насолоджуватися їхнім цвітінням протягом багатьох років, пише Gardeners' World.

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Ось кілька порад, як правильно доглядати за мускарі:

Мускарі не потребують багато поливу. Їм достатньо природних опадів. Після цвітіння рекомендується підживити рослини комплексним добривом. Залишайте пожовкле листя на рослині до повного висихання.

Мускарі не потребують щорічного пересаджування. Їх можна пересаджувати раз на 5-6 років, коли вони розростуться. Завдяки своїй невибагливості мускарі - це ідеальні квіти для початківців садівників. Їх можна вирощувати на клумбах, альпійських гірках, біля бордюрів.

Мускарі добре поєднуються з іншими ранньовесняними квітами, такими як крокуси, проліски, тюльпани та нарциси

Виноградні гіацинти приваблюють широкий спектр запилювачів, включаючи бджіл, забезпечуючи їх раннім джерелом пилку та нектару після сплячки.

Висаджують цибулини виноградного гіацинта восени невеликими гронами. Викопайте невелику траншею глибиною 10 см і киньте туди жменю маленьких цибулин. Ті самі принципи застосовуються під час посадки в горщик, але ви можете обійтися, посадивши цибулини ближче одна до одної.

Коли квіти висохнуть, зріжте відцвілі квіти, щоб запобігти розвитку насіння. Піднімання та поділ сформованих грудок може допомогти контролювати їх поширення, збільшуючи потенціал цвітіння.

Розмножуйте виноградні гіацинти поділом, коли рослини влітку перебувають у стані спокою. Викопайте цибулини, розділіть на менші групи та пересадіть. Ви також можете зберегти насіння та посіяти його навесні, але набагато швидше та ефективніше розмножити поділом.

Виноградні гіацинти не уражаються ніякими шкідниками й хворобами. Однак вони мають тенденцію до поширення та можуть бути інвазивними. Щоб зупинити розвиток насіння, стежте за скупченнями – якщо вони виглядають так, ніби вони поширюються занадто добре, викопайте їх і пересадіть цибулини в горщик.

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