Експерти з садівництва пояснили, чому на кімнатних квітах жовтіє листя

Часто у кімнатних рослинах починає жовтіти та сохнути листя, навіть якщо за ними правильно доглядають. Це явище, відоме як хлороз, може стати справжньою небезпекою для здоров'я вашого зеленого улюбленця.

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Якщо ви хочете зберегти свої рослини здоровими та блискучими, експерти пропонують чотири ефективні поради, як зупинити хлороз листя.

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1. Поливайте рослини водою, яка стояла протягом 48 годин

Залиште воду у великій місткості на 48 годин, щоб кальційні кристали осіли на дно. Потім скористайтеся цією водою для поливу ваших рослин. Цей простий трюк допоможе зберегти зеленість листя та підтримати їх здоров'я.

2. Використовуйте оцет або лимон для підкислення води

Для рослин, які потребують кислого ґрунту, додайте чайну ложку оцту або лимонного соку на літр води для поливу. Це допоможе підтримати необхідний рівень кислотності та запобігти пожовтінню листя.

3. Використовуйте кавову гущу як добриво та підкислювач ґрунту

Кавова гуща має багато корисних властивостей, серед яких – підвищення кислотності ґрунту та поживність для рослин. Додайте невелику кількість кавової гущі до ґрунту та насолоджуйтесь здоровим ростом та красою вашого зеленого улюбленця.

4. Уникайте дефіциту заліза

Рослини також можуть страждати від дефіциту заліза, що призводить до пожовтіння листя. Щоб запобігти цьому, додайте в ґрунт органічні добрива з вмістом заліза або використовуйте природні методи, такі як соснові голки або шкірка цитрусових.

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