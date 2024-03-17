Кроти більше не чіпатимуть ваш газон: смертельні та гуманні способи боротьби зі шкідниками

Кроти можуть бути справжньою проблемою для власників газонів. Їхні підземні тунелі та купи землі псують зовнішній вигляд та шкодять кореневій системі трави.

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Існує два основних способи боротьби з кротами: смертельні та гуманні. Як повідомляє Better Homes & Gardens, отруйні приманки можуть бути ефективними, але вони також можуть бути небезпечними для домашніх тварин і дітей.

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Пастки також можуть бути ефективними, але їх установка може бути трудомісткою, а вбивство кротів може бути неприємним для деяких людей.

До гуманних методів відлякування кротів належать:

Відлякувачі: Існують різні відлякувачі, які можуть допомогти тримати кротів на відстані. Деякі з них генерують звуки, інші – вібрації, а треті – запахи.

Заливання нір: Ви можете заблокувати нори кротів водою або засипати ґрунтом, змішаним із золою. Це може бути тимчасовим заходом, оскільки кроти можуть знову прорити нори.

Висадження рослин, які не люблять кроти: Деякі рослини, такі як чорнобривці, рицина, чи нарциси мають запах, який відлякує кротів.

Кротів лякає запах касторової олії – її можна позаливати у нори шкідників.

Який метод вибрати, залежить від ваших особистих переконань та рівня терпіння.

Якщо ви хочете позбутися кротів швидко і без зайвих клопотів, то можете використовувати смертельні методи. Однак, якщо ви хочете уникнути жорстокого поводження з тваринами, то краще використовувати гуманні методи.

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