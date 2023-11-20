Як боротись з пожовтінням фіалки: дієвий метод

Фіалки доволі вимогливі у догляді, тому квітникарі часто стикаються з проблемою пожовтіння листя та опадання квітів. Щоб уникнути цього, важливо дотримуватися правил догляду та уникати розповсюджених помилок, пише prostoway.

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Однією з найбільш поширених помилок є недостатній рівень вологості ґрунту та повітря. Краще мати на підвіконні мисочку або баночку з водою, щоб забезпечити необхідний рівень вологості та регулярно поливати квітку.

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Якщо фіалки стоятимуть на протязі, це також може спричинити пожовтіння, оскільки становить для них стрес.

Щодо помилок, пов'язаних з освітленням, слід виділити надмірний вплив як сонячного, так і штучного світла. Яскраве світло у всіх його формах може бути шкідливим для цієї кімнатної рослини. Рекомендується встановити спеціальну плівку на вікно, щоб захистити фіалку від прямих сонячних променів та уникнути опіків листя та квітів.

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