Сприяють грошовому притоку: які кімнатні рослини привертають благополуччя

Залучити багатство та удачу у життя – бажання, яке поділяють багато людей. Одним з ефективних способів проявити цю позитивну енергію є вирощування певних рослин у вашому домі. UAportal надає список рослин, які допоможуть залучити достаток.

Бамбук

Бамбук вважається однією з найпопулярніших рослин для залучення удачі. Він містить п'ять основних елементів: дерево, вогонь, землю, воду і метал, згідно з принципами фен-шуй. Він чудово росте в напівтіні і потребує регулярного поливу для розквіту.

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Орхідея

Орхідеї не лише викликають захоплення вишуканою красою, але й відомі здатністю притягувати любов, красу та гармонійну енергію у ваш простір. Крім того, орхідеї очищають повітря, віддають перевагу яскравому, але розсіяному світлу і помірному поливу.

Грошове дерево

Як свідчить фольклор, грошове дерево принесло неймовірне багатство бідному фермеру, який знайшов його і виростив вдома. Прихильники фен-шуй часто асоціюють грошове дерево з фінансовим успіхом і процвітанням. Ця тропічна рослина потребує яскравого світла і помірного поливу.

Жадеїт

Завдяки товстому м'ясистому листю, що нагадує монети, жадеїт часто називають грошовим або копійчаним деревом. Вважається, що він притягує матеріальний достаток і успіх у бізнесі.

Золотий плющ

Відомий серцеподібним листям, золотий плющ уособлює зростання і розширення. Ця витка рослина не тільки покращує естетику, але й очищає повітря, створюючи гармонійну атмосферу. Золотий плющ добре росте у світлих місцях з непрямим сонячним світлом і потребує помірного поливу.

Каучукове дерево

Каучукове дерево, яке можна впізнати за круглим і схожим на монети листям, символізує багатство, достаток і збільшення доходу. Окрім сприятливого символізму, каучук посилює фотосинтез. Ця рослина віддає перевагу світлим місцям без прямих сонячних променів і потребує помірного поливу.

Нагадаємо, UAportal розповів правильно обрати рослини для офісу. При правильному догляді, вони будуть радувати всіх працівників та клієнтів.

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