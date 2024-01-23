Як приготувати вітамінні кубики для імунітету у формі для льоду

У холодну пору року важливо зміцнювати імунітет, щоб захистити себе від вірусів та інших захворювань. Одним із популярних способів є вживання соків і смузі з фруктів і овочів, багатих на вітаміни та мінерали.

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Останнім часом в інтернеті набирає популярності рецепт кубиків для імунітету. Ці кубики виготовляються з поживних інгредієнтів, які змішуються і замерзають. Їх можна додавати до гарячої води, чаю або смузі, щоб отримати смачний і корисний напій. Про це пише кулінарний сайт Shuba.

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Важливо пам’ятати, що кубики для імунітету не є панацеєю від усіх хвороб. Однак вони можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя, який допоможе зміцнити імунітет і захистити себе від вірусів та інших захворювань.

Інгредієнти для кубиків:

½ лимона, нарізаного

1 морква, нарізана

1 ч. л. меленої куркуми

1 ч. л. чорного меленого перцю

2-3 см кореня імбиру

80 г меду

1 апельсин, нарізаний

Приготування:

Подрібніть усі інгредієнти в блендері. Вилити суміш у формочки для льоду. Заморозити.

Користь кубиків для імунітету:

Лимони багаті на антиоксиданти, клітковину та вітамін С, який допомагає підвищити загальний імунітет.

Морква багата на вітамін А і бета-каротин, а також інші поживні речовини, що допомагають збалансувати рівень цукру в крові та покращити здоров’я мозку.

Куркума має протизапальні властивості, а чорний перець допомагає організму краще засвоювати куркуму.

Імбир допомагає зменшити стрес та лікувати розлад шлунка завдяки гінгеролу.

Мед є протизапальним, антиоксидантним та антибактеріальним засобом, а апельсин допомагає зміцнити імунну систему та боротися з будь-якими хворобами завдяки вітаміну С.

Як приймати кубики для імунітету:

Кожен день додайте 1-2 кубики до гарячої води, чаю або смузі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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