Як приготувати вітамінні кубики для імунітету у формі для льоду
У холодну пору року важливо зміцнювати імунітет, щоб захистити себе від вірусів та інших захворювань. Одним із популярних способів є вживання соків і смузі з фруктів і овочів, багатих на вітаміни та мінерали.
Останнім часом в інтернеті набирає популярності рецепт кубиків для імунітету. Ці кубики виготовляються з поживних інгредієнтів, які змішуються і замерзають. Їх можна додавати до гарячої води, чаю або смузі, щоб отримати смачний і корисний напій. Про це пише кулінарний сайт Shuba.
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Важливо пам’ятати, що кубики для імунітету не є панацеєю від усіх хвороб. Однак вони можуть бути корисним доповненням до здорового способу життя, який допоможе зміцнити імунітет і захистити себе від вірусів та інших захворювань.
Інгредієнти для кубиків:
- ½ лимона, нарізаного
- 1 морква, нарізана
- 1 ч. л. меленої куркуми
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 2-3 см кореня імбиру
- 80 г меду
- 1 апельсин, нарізаний
Приготування:
- Подрібніть усі інгредієнти в блендері.
- Вилити суміш у формочки для льоду.
- Заморозити.
Користь кубиків для імунітету:
- Лимони багаті на антиоксиданти, клітковину та вітамін С, який допомагає підвищити загальний імунітет.
- Морква багата на вітамін А і бета-каротин, а також інші поживні речовини, що допомагають збалансувати рівень цукру в крові та покращити здоров’я мозку.
- Куркума має протизапальні властивості, а чорний перець допомагає організму краще засвоювати куркуму.
- Імбир допомагає зменшити стрес та лікувати розлад шлунка завдяки гінгеролу.
- Мед є протизапальним, антиоксидантним та антибактеріальним засобом, а апельсин допомагає зміцнити імунну систему та боротися з будь-якими хворобами завдяки вітаміну С.
Як приймати кубики для імунітету:
Кожен день додайте 1-2 кубики до гарячої води, чаю або смузі.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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