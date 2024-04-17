Як правильно вибрати тварину в притулку та допомогти освоїтись в новому домі

Війна загострила проблему безпритульних тварин в Україні. Притулки переповнені песиками та котиками, які через різні обставини опинилися на вулиці.

Більшість притулків існують завдяки підтримці небайдужих людей, але важливо не лише давати їм кошти, але й допомогти тваринам знайти нову сім'ю. Про це пише life.pravda.com.ua.

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Стати петперентом – важливий крок, який потребує не лише впевненості, але й свідомого підходу.

Перед тим, як остаточно вирішити взяти тварину з притулку, дайте відповідь на декілька запитань:

Чи усвідомлюєте ви виклики, які можуть виникнути у процесі адаптації котика/песика до нового середовища?

Чи готові ви до додаткових витрат на їжу, ветеринарів, іграшки для тварини тощо?

Чи всі члени родини поділяють бажання завести домашнього улюбленця?

Чи дозволяє ваш ритм життя знаходити час на систематичний вигул собаки?

Чи усвідомлюєте ви, що прибирати помешкання доведеться частіше?

Чи готові до того, що ваше життя зміниться і протягом багатьох наступних років доведеться піклуватися не лише про себе/чоловіка/дружину/дітей?

Чи усвідомлюєте ви, що деяким тваринам, які опинилися у притулку, довелося побувати у складних життєвих обставинах, що могло вплинути на їхню психіку і ставлення до людей?

Якщо запитання вас не лякають, а відповіді "Так" переважають, наші поради допоможуть знайти "свого" домашнього улюбленця.

Як вибрати домашнього улюбленця:

Зверніться до спеціаліста з поведінки собак або котів. Він допоможе визначити, яка порода тварини зможе гармонійно співіснувати з вами з огляду на ваш спосіб життя.

Дізнайтеся якомога більше інформації про породу тварини, яка вам припала до душі.

Детально розпитайте про історію тварини, наявність стерилізації, щеплень, захворювань, темперамент, характер тощо.

Врахуйте розмір, вік, стать тварини.

Пам'ятайте про наявність вдома інших тварин, а також дітей.

Важливо:

Спочатку може здаватися, що мотивації взяти в сім'ю тварину – достатньо, але, якщо не врахувати особливості і потреби породи, вік, а також інші озвучені вище фактори, співіснування може принести дискомфорт і навіть страждання як членам родини, так і улюбленцю.

Оксана Галан, зоопсихологиня, радить потенційним петперентам кілька разів навідатись до притулку та спробувати взаємодіяти з твариною перед тим, як ухвалювати остаточне рішення і брати її в родину.

Не бійтеся брати у сім'ю тварин з вадами.

Якщо вдома є діти:

Перед тим, як брати в сім'ю тварину, необхідно підготувати дитину/дітей до зустрічі з новим улюбленцем.

Меншим дітям потрібно пояснити певні правила комунікації з новим улюбленцем.

Важливо пам'ятати – чим більше членів нової родини, тим довше тварина може звикати до нового середовища.

Як допомогти тварині адаптуватися на новому місці:

Ось кілька порад:

Перші дні:

Не намагайтеся одразу тиснути на тварину. Дайте їй час обнюхати квартиру, знайти затишне місце.

Дайте їй час обнюхати квартиру, знайти затишне місце. Забезпечте їй все необхідне: миски, лоток, ліжко, іграшки.

миски, лоток, ліжко, іграшки. Говоріть з твариною спокійним голосом. Не робіть різких рухів.

Не робіть різких рухів. Не залишайте тварину надовго самотньою.

Поступово:

Познайомте тварину з іншими членами сім'ї. Робити це краще по одному, щоб не лякати.

Робити це краще по одному, щоб не лякати. Почніть гратися з твариною. Це допоможе їй розслабитися і відчути себе в безпеці.

Це допоможе їй розслабитися і відчути себе в безпеці. Виводьте тварину на прогулянку. Це не лише корисно для її здоров'я, але й допоможе їй дослідити нову територію.

Це не лише корисно для її здоров'я, але й допоможе їй дослідити нову територію. Навчіть тварину основних команд. Це допоможе вам краще розуміти один одного.

Важливо:

Будьте терплячі. Тварині може знадобитися кілька тижнів, щоб повністю адаптуватися до нового дому.

Не карайте тварину за те, що вона робить щось не так. Їй просто потрібно більше часу, щоб звикнути.

Їй просто потрібно більше часу, щоб звикнути. Зверніться до ветеринара, якщо у вас виникнуть будь-які питання або проблеми.

Пам'ятайте:

Тварина - це не іграшка. Це жива істота, яка потребує вашої любові та турботи.

Це жива істота, яка потребує вашої любові та турботи. Ви відповідаєте за життя і здоров'я тварини.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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