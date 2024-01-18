ukr
Русский
Суспільство

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

Владислав Москаленко

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

Коти – улюблені компаньйони та домашні улюбленці, які зачаровують нас витонченістю, ласкою та розумом. UAportal розповідає про п'ять чудових порід, які славляться вражаючою тривалістю життя.

1. Сибірська кішка

Сибірська кішка, виведена в 16 столітті, ефективно пристосувалася до суворого клімату, демонструючи міцне здоров'я і довговічність. Своєю величною поставою, пишною і захисною шерстю, а також граціозною ходою сибірські коти демонструють не лише силу, але й інтелект. Ці доброзичливі створіння можуть дожити до 20 років.

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

2. Сіамська кішка

Родом з Таїланду, де їх часто називають "місячним діамантом", сіамські коти уособлюють активну та рухливу натуру. Окрім чарівної зовнішності та виразної мордочки, вони можуть похвалитися неперевершеним товариством, цікавістю та відданістю. Сіамські коти мають відмінне здоров'я і чудовий імунітет, часто живуть від 16 до 20 років.

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

3. Бірманська кішка

Виведена в Бірмі в 19 столітті шляхом схрещування сіамської та перської кішок, бірманська порода уособлює елегантність з розкішною шовковистою шерстю і зачаровуючими блакитними очима. Відомі своєю надзвичайною прихильністю, грайливістю та високим рівнем інтелекту, бірманські коти зазвичай успадковують міцне здоров'я. Тривалість їхнього життя часто становить від 18 до 20 років.

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

4. Саванна

Саванна, яку вважають екзотичною та рідкісною породою, з'явилася в 1986 році в результаті схрещування домашньої кішки та африканського сервала. Саванна має вражаючі фізичні риси, такі як великі вуха, довгі лапи та характерні плямисті візерунки, і випромінює енергію, розум та дружелюбність. При належному догляді та харчуванні ці чарівні котячі можуть жити до 17-20 років.

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

Читайте також: Вчені відповіли чому коти роблять "масаж" лапками господарям

5. Єгипетська мау-кішка

Стародавня і загадкова єгипетська мау, що веде свій родовід від африканських диких котів, має чудову статуру, характеризується приголомшливою плямисто-смугастою шерстю, чарівними зеленими очима та витонченим силуетом. Окрім своєї унікальної зовнішності, єгипетський мау виявляється дуже розумним, відданим і лагідним. Завдяки чудовій адаптивності та міцному здоров'ю, ця порода зазвичай має тривалість життя від 15 до 20 років.

Коти-довгожителі: Топ-5 порід з найбільшою тривалістю життя

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство