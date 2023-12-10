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Як українською сказати "ничего себе": дослівний переклад недоречний

Билім Олена

Як українською сказати 'ничего себе': дослівний переклад недоречний

Українці у розмовній мові часто вживають словосполучення, що є калькою російських сталих виразів. Це стосується і фрази "ничего себе!", яка має означати здивування, захоплення, чи шокування.

У російській мові ця фраза-паразит існує на рівні з виразами "ну просто", "так би мовити".

Як українською сказати ''ничего себе'': дослівний переклад недоречний

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В українській мові цю фразу вживають словосполученням "нічого собі", однак це просто калька з російської. Аби висловити здивування чи захоплення, використовуються такі словосполучення:

  • Ось це так!
  • Овва!
  • Оттакої!

Розмовні варіанти "ничего себе" існують такі: "вау", "ого", "оце так", "як же так", "неймовірно", "невже", "це щось", "це просто супер".

Цей вираз використовується для вираження здивування, захоплення, опису несподіванки або екстремального задоволення. Наприклад:

  • "Я побачив, як людина стрибнула з парашутом з літака – це неймовірно!"
  • "Це новий альбом моєї улюбленої групи – оце так!"
  • "Я отримав підвищення – неймовірно!".

У деяких випадках цей вираз можна замінити іншими, більш експресивними словами або виразами, наприклад:

  • "Це просто неймовірно!"
  • "Це просто круто!"
  • "Це просто супер!"
  • "Це просто жахливо!"
  • "Це просто жах!".

Однак, у більшості випадків, найбільш точний і поширений переклад словосполучення "ничего себе" українською мовою звучить як "оттакої!".

Раніше мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською "повестка дня".

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