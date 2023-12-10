Як українською сказати "ничего себе": дослівний переклад недоречний
Українці у розмовній мові часто вживають словосполучення, що є калькою російських сталих виразів. Це стосується і фрази "ничего себе!", яка має означати здивування, захоплення, чи шокування.
У російській мові ця фраза-паразит існує на рівні з виразами "ну просто", "так би мовити".
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В українській мові цю фразу вживають словосполученням "нічого собі", однак це просто калька з російської. Аби висловити здивування чи захоплення, використовуються такі словосполучення:
- Ось це так!
- Овва!
- Оттакої!
Розмовні варіанти "ничего себе" існують такі: "вау", "ого", "оце так", "як же так", "неймовірно", "невже", "це щось", "це просто супер".
Цей вираз використовується для вираження здивування, захоплення, опису несподіванки або екстремального задоволення. Наприклад:
- "Я побачив, як людина стрибнула з парашутом з літака – це неймовірно!"
- "Це новий альбом моєї улюбленої групи – оце так!"
- "Я отримав підвищення – неймовірно!".
У деяких випадках цей вираз можна замінити іншими, більш експресивними словами або виразами, наприклад:
- "Це просто неймовірно!"
- "Це просто круто!"
- "Це просто супер!"
- "Це просто жахливо!"
- "Це просто жах!".
Однак, у більшості випадків, найбільш точний і поширений переклад словосполучення "ничего себе" українською мовою звучить як "оттакої!".
Раніше мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською "повестка дня".
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