Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'повестка дня'

Чимало людей неправильно перекладають російський вираз "повестка дня" на українську мову. Зокрема, вони помилково вживають "повістка дня".

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Однак такий дослівний переклад є помилкою. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив для "Сніданку з 1+1", як правильно перекласти вираз.

"Повістка – це невелике письмове повідомлення з викликом куди-небудь. Наприклад, повістка до суду", – пояснив мовознавець.

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За його словами, правильно потрібно говорити "порядок денний". Авраменко наголосив, що це мовне кліше потрібно запам'ятати та не послуговуватися помилковим перекладом.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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