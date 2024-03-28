Щоденне споживання бананів може допомогти контролювати артеріальний тиск: дослідження вчених

Деякі аспекти нашого повсякденного життя, такі як вживання тютюну, високе споживання алкоголю чи кави, брак сну та малорухливий образ життя, можуть збільшувати ризик серцевих захворювань. Крім того, нездорове харчування може призводити до зростання артеріального тиску, особливо через високий вміст натрію в таких продуктах.

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Згідно з публікацією видання Halth digest, натрій може викликати підвищення артеріального тиску, оскільки він сприяє затримці рідини в організмі, що, своєю чергою, збільшує об’єм крові, що циркулює через судини. Американське Управління з контролю за продуктами та ліками вказує, що середнє споживання натрію серед громадян США становить 3 400 міліграмів на день, тоді як рекомендована норма не повинна перевищувати 2 300 міліграмів, що еквівалентно одній чайній ложці солі.

Калій є ключовим елементом, який співпрацює з натрієм для регулювання водного балансу в тілі та сприяє зниженню артеріального тиску. На жаль, багато людей не споживають достатньо калію щодня. Рекомендована добова доза для жінок становить 2 600 мг, а для чоловіків - 3 400 мг.

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Калій, що містять банани, знижує кров'яний тиск

Попри те, що банан містить 113 калорій та 26 г вуглеводів, що може бути його уникання прихильниками низьковуглеводних дієт, він також містить 375 мг калію. Це становить понад 10% від денної норми для чоловіків і майже 15% для жінок. Включення банана в щоденний раціон допоможе задовольнити потребу в калії.

Згідно з оглядом, опублікованим у 2020 році в Journal of the American Heart Association, який аналізував 32 клінічні дослідження, вживання калію у формі добавок, особливо в кількості не менше 1 173 мг, сприяло зниженню артеріального тиску, особливо в осіб з гіпертонією або високим вмістом натрію в раціоні. Це еквівалентно приблизно трьом бананам.

Проте, слід бути обережними з вживанням цього мікроелемента, якщо ви вже приймаєте ліки для зниження високого кров’яного тиску, оскільки деякі з них можуть спричинити накопичення калію в організмі. Його високий рівень може викликати аритмію, прискорене серцебиття, м’язову слабкість, зміни настрою, шлункові розлади, блювоту, діарею, а також оніміння чи поколювання в кінцівках.

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Значення балансу калію та натрію в організмі

Замість використання добавок, калій можна отримати з таких продуктів, як банани, горіхи, сочевиця та йогурт. Також важливо контролювати співвідношення натрію до калію у вашому раціоні. Згідно з рекомендаціями Національного інституту здоров’я США, ідеальне співвідношення становить 2:1 на користь калію, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань. Слідкування за вмістом натрію в продуктах та зменшення його споживання допоможе досягти цього балансу, а ваші смакові рецептори з часом адаптуються до меншої кількості солі в їжі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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