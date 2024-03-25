Що має їсти чоловік щодня, щоб бути здоровим і міцним

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Збалансований раціон, якісна їжа, достатня кількість сну і фізична активність - основа здоров’я для усіх без виключення. Але! Чоловіки мають гендерно-специфічні потреби в поживних речовинах, такі як сприяння здоровому рівню тестостерону.

На першу місці продукти багаті на цинк, адже він допомагає в синтезі тестостерону.

А саме:

морепродукти

селера

яйця

індичка, яловичина

фісташки, кедрові горіхи

квасоля

сири

Магній також є важливим мінералом для чоловічого здоров’я. Якщо у вас низький рівень тестостерону, ви можете отримати користь від продуктів багатих магнієм в поєднанні з підвищеною фізичною активністю.

Зокрема:

гарбузове насіння

шпинат, петрушка, кріп

мигдаль, кешʼю

гречка, овес, вівсянка

сочевиця, чорні боби, нут

Продукти які сповільняють вироблення тестостерону:

1. Соєві продукти (тофу, соєве молоко, соєві боби), а також деякі бобові (наприклад, горох).

2. Пиво (містить фітоестрогени, які пригнічують вироблення тестостерону)

3. Цукор та продукти які підвищують інсулін (інсулін являється антагоністом, блокуючи його активність)

4. Ковбаса, сосиски, копченості (порушують роботу серцево-судинної системи організму)

Що стосується харчування, то, як правило, усім нам потрібно одне і те ж: їжа, яка забезпечує енергією та поживними речовинами, такими як вітаміни та мінерали.

Якщо чоловік має надмірну вагу, варто перевірити показники білково-вуглеводного обміну. І загалом, робити чек-ап організму варто не рідше ніж 1 раз на рік.