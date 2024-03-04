Дієтологи назвали найкращі продукти для зниження тиску

Хто з нас не мріє про здоров'я та бадьорість? Адже це запорука щасливого життя! І одне з найважливіших місць у ньому займає здорове серце та нормальний тиск.

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Додайте ці продукти до свого раціону, і ваше серце буде вам вдячне. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя – це запорука довголіття та щастя, пише molbuk.ua.

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Сьогодні я розповім вам про топ продуктів, які допоможуть вам у цьому:

1. Горіхи та насіння: гарбузове, лляне, чіа, фісташки, волоські горіхи та мигдаль.

Чим вони корисні:

Містять амінокислоту аргінін, яка допомагає розслабляти кровоносні судини та знижує тиск.

Є джерелом магнію, який робить судини більш еластичними.

2. Жирна риба: лосось, тунець, скумбрія, сардини та смугастий окунь.

Чим вона корисна:

Містить омега-3 жирні кислоти, які знижують тиск та борються із запаленнями.

Знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

3. Листова зелень: шпинат, салат, капуста.

Чим вона корисна:

Містить калій і магній, які необхідні для роботи серця.

Шпинат допомагає знизити тиск.

4. Буряк:

Чим він корисний:

Містить фітонутрієнти, антиоксиданти та має протизапальні властивості.

Допомагає організму засвоювати більше кисню.

5. Ягоди: чорниця, малина, полуниця, журавлина.

Чим вони корисні:

Містять антоціани, які знижують тиск.

Журавлиний сік особливо корисний для тиску.

6. Помідори:

Чим вони корисні:

Містять лікопін, який покращує еластичність судин.

Є хорошим джерелом калію.

7. Йогурт:

Чим він корисний:

Містить білок, калій і кальцій.

Допомагає знизити ризик розвитку високого тиску.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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