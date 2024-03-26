'Доктор' чи 'лікар': мовознавець пояснив, у чому різниця

Чимало людей використовують слово "доктор" для позначення працівників медичної сфери. Однак в українській мові це науковий ступінь.

Відео дня

Для тих, хто займається нашим здоров’ям, є інша назва. Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив для "Сніданку з 1+1", як правильно українською називати медичних працівників.

За його словами, варто говорити просто "лікар". Неправильно називати "докторами".

Читайте також: Мовознавець пояснив різницю між "красний" та "червоний" в українській мові

"Доктор — це науковий ступінь. Наприклад, доктор філософських наук, доктор фізико-математичних наук або доктор медичних наук", – зазначив мовознавець.

Також Авраменко пояснив, як перекласти з російської "лечащий врач". Українською можна використовувати "персональний лікар", чи "особистий лікар".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!