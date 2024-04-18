Чим підживлювати кавуни та дині вже зараз, щоб отримати багатий врожай

Літо вже близько, а це значить, що настав час подбати про те, щоб на вашому столі з'явилися стиглі, солодкі та неймовірно смачні кавуни.

Дотримуючись цих простих правил з сайту "Главред", ви зможете виростити на своїй ділянці чудові кавуни, які порадують вас та ваших близьких своїм смаком та ароматом.

Читайте також: Експерти пояснили, як легко вигнати щурів з дачі без отрути

Кавуни – це не лише ласощі, але й джерело вітамінів та мікроелементів, які так необхідні нашому організму в сезон спеки. Щоб виростити по-справжньому багатий урожай, важливо не лише правильно посадити кавуни, але й подбати про їхнє підживлення.

Чим же підгодувати кавуни, щоб вони були великими та солодкими?

Ось кілька секретів:

1. Гній - чудовий постачальник поживних речовин.

Він містить багато азоту, калію та інших мікроелементів, які необхідні для росту та розвитку кавунів.

Гній можна вносити восени під час перекопування ґрунту, або навесні, за кілька тижнів до посадки.

Важливо використовувати перепрілий гній, щоб не обпалити коріння рослин.

2. Курячий послід - ще одне джерело цінних добрив.

Він містить багато фосфору, калію та азоту, а також мікроелементів, які сприятливо впливають на ріст та плодоношення кавунів.

Курячий послід можна використовувати у свіжому вигляді, але перед внесенням його рекомендується розвести водою у співвідношенні 1:10.

Вносити курячий послід можна як восени, так і навесні.

3. Деревний попіл - джерело калію та фосфору.

Він також містить багато інших мікроелементів, які необхідні для кавунів.

Деревний попіл можна вносити в ґрунт при перекопуванні, або використовувати для приготування настою, яким потім поливати рослини.

Настій з деревного попелу готується так: 1 склянка попелу заливається 10 літрами води, настоюється протягом доби, а потім використовується для поливу.

Пам'ятайте:

Не перегодовуйте кавуни добривами, адже це може призвести до надмірного росту бадилля та затримки плодоношення.

Важливо також дотримуватися режиму поливу, адже кавуни дуже люблять воду, але не переносять перезволоження.

Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо кавунів, щоб забезпечити їм доступ кисню та поживних речовин.

Раніше експерти назвали гуманні способи вигнати кротів з подвір'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!