Курку, яка біжить, помітили у космосі: зображення отримав телескоп VLT

Міжнародний телескоп VLT, що є частиною Європейської південної обсерваторії, зробив приголомшливий знімок туманності "Курча, яке біжить".

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Ця туманність розташована на відстані 6500 світлових років від Землі і є однією з найближчих до нас великих зоряних скупчень. Вона має розміри близько 25 повних місяців у небі, тому її неможливо сфотографувати за один раз.

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Для створення мозаїки VLT зняв сотні кадрів, які були ретельно зшиті разом. Результатом є зображення розміром 1,5 мільярда пікселів, яке детально показує багато областей туманності, пише IFLScience.

Найяскравішим елементом туманності є IC 2948, яка є головною структурою в зоряному скупченні. У центрі туманності розташована IC 2944, яка є майже стовпоподібною вертикальною структурою.

Поруч з IC 2944 знаходиться зірка Лямбда Центавра, видима неозброєним оком. Ця зірка набагато ближча до нас, ніж туманність, і не пов’язана з нею.

Крім того, на мозаїці можна побачити інші структури, відокремлені від головної туманності, такі як Гум 39 і 40, а також Гам 41. Якщо збільшити масштаб зображення, можна побачити дитинча зірки, яке щойно народилося з туманності, а також Бокові глобули – темні області щільного газу та пилу.

Це приголомшливе зображення є чудовим подарунком для всіх любителів простору.

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