Різдвяну ялинку помітили у космосі: у NASA показали скупчення зірок (фото та відео)

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало зображення скупчення молодих зірок, що зібралися у "новорічну ялинку".

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За даними NASA, фотографія NGC 2264, також відомого як "скупчення різдвяної ялинки", демонструє форму "космічного дерева з сяйвом зоряних вогнів".

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Зазначається, що NGC 2264 насправді є скупченням газу та молодих зірок (віком від одного до п’яти мільйонів років), розташованих у нашому Чумацькому Шляху приблизно за 2500 світлових років від Землі.

"Це починає дуже нагадувати космос", — пожартували в Twitter космічної агенції.

Зазначається, що зображення повернуто приблизно на 150 градусів від еталона астронома на північ, спрямованого вгору.

"Це розміщує вершину приблизно конічної форми дерева у верхній частині зображення, хоча це не стосується легкої оголеної ділянки в гілках дерева внизу праворуч, яку, ймовірно, слід повернути до кута", – пояснили в NASA.

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