NASA вперше з космосу передала на Землю відео з котом: використали лазер

NASA вперше відправило потокове відео надвисокої чіткості з рекордної відстані 31 мільйона кілометрів на Землю. Експеримент став частиною випробувань нової системи лазерного зв'язку NASA, здатної передавати дані високої якості з далекого космосу.

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Відео тривалістю 15 секунд демонструвало рудого кота на прізвисько Тейтерс, який ганявся за лазерною указкою. Поверх відео накладена графіка, яка показувала орбітальну траєкторію космічного зонда Psyche, технічну інформацію про лазерний зв'язок та швидкість передачі даних, а також дані про частоту серцевих скорочень, колір та породу тварини.

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Відеозапис було передано за допомогою бортового лазерного приймача. Щоб досягти Землі, відеосигналу знадобилася 101 секунда при максимальній швидкості передачі в 267 Мбіт/с.

“Попри передачу з відстані мільйонів кілометрів, вдалося відправити відео швидше, ніж за допомогою більшості широкосмугових інтернет-з'єднань. Після отримання відео в Паломарі, воно було відправлене до Центру JPL за допомогою Інтернету, і це з'єднання було повільніше, ніж сигнал, що надходить із далекого космосу", - розповіли в NASA.

Ця успішна демонстрація є важливим кроком у розвитку лазерного зв'язку для майбутніх польотів людини за межі навколоземної орбіти.

Демонстраційна версія лазерного зв'язку призначена для передачі даних із далекого космосу зі швидкістю, що у 10-100 разів перевищує сучасні радіочастотні системи, які використовуються сьогодні в польотах у далекий космос.

Коли апарат Psyche вирушить до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером і досягне астероїда Психея, нова технологія дозволить передавати сигнали Землю з високою швидкістю. У NASA сподіваються, що нова система передачі даних стане в пригоді й під час польоту перших астронавтів на Марс.

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