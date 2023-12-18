Фізики стверджують, що люди можуть використовувати чорні діри як батарейки

Вчені запропонували потенційні способи використання енергії з чорних дір. Науковці відкрили методи вилучення енергії з чорних дір, використовуючи їх обертові та гравітаційні характеристики.

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Провідний дослідник Жан Фен Май, докторант з Інституту астрономії та астрофізики Кавлі Пекінського університету, сказав, що можна витягувати енергію з чорних дір. Також можна вводити в них енергію, що майже звучить як акумулятор, повідомляє GreekReporter.

Однією з можливих гіпотетичних ситуацій є те, що вчені "зарядять" чорну діру, стріляючи у неї величезні електрично заряджені частинки. Це триватиме, доки чорна діра не створить власне електричне поле, відштовхуючи всі додаткові заряди.

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Як тільки сила, що відштовхує заряди, стане сильнішою за силу тяжіння чорної діри, вчені позначать її як "повністю заряджену". З огляду на загальну теорію відносності Ейнштейна, яка пов’язує масу з енергією, енергія чорної діри є результатом обох електричних зарядів на нього та масу цих зарядів.

Вчені виявили, що ефективність процесу перезарядки становить близько 25 відсотків. Це означає, що чорні діри як батареї можуть перетворити приблизно чверть маси, яку вони споживають, у корисну енергію у формі електричного поля. Команда виявила, що ця ефективність приблизно в 250 разів перевищує ефективність атомної бомби.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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