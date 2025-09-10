Смажені пиріжки з картоплею та цибулею: золотиста скоринка, ніжна начинка
Друзі, сьогодні готуємо багатьом знайомому страву з дитинства - смажені пиріжки з картоплею та цибулею. Золотиста скоринка, ніжна начинка з картоплі та аромат смаженої цибульки – ці пиріжки неможливо не полюбити. Хрусткі зовні й м’які всередині – справжній смак дитинства, який дарує тепло та затишок.
Пиріжки з картоплею та цибулею
Тісто
400 мл кефіру
50 мл гарячої води
10 г цукру (2 ч. л.)
5 г солі (1 ч. л.)
30 мл рослинної олії
650 г борошна (21,5 ст. л. з гіркою)
8 г розпушувача (2 ч. л.)
Картопляна начинка:
3 картоплини (великі)
1 цибулина (велика)
зелена цибуля
30 г вершкового масла
20 мл рослинної олії
сіль (за смаком)
олія (для смаження)
Приготуємо тісто:
До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор, кефір або айран, гарячу воду та олію.
Замішуємо тісто руками. Вимішувати тісто довго не потрібно
Накриваємо тісто плівкою і лишаємо на 10-15 хвилин.
Приготуємо начинку:
Чистимо, нарізаємо картоплю та ставимо варитися до готовності.
Нарізаємо цибулю дрібним кубиком.
Розігріваємо пательню з олією та смажимо цибулю.
Нарізаємо зелену цибулю та додаємо до смаженої цибулі. Смажимо ще 1-2 хвилини.
З картоплі зливаємо воду, додаємо вершкове масло та товчемо.
Додаємо смажену цибулю та перемішуємо.
Формуємо пиріжки:
Змащуємо руки олією, беремо невеликий шматочок тіста та розтягуємо його в коло.
Кладемо в центр столову ложку начинки, зліплюємо краї тіста та формуємо пиріжечок.
Смажимо пиріжки на олії з обох боків до золотавої скоринки. Викладаємо місцем скріплення вниз.
Перекладаємо та обов’язково накриваємо рушником.
З цієї кількості інгредієнтів в виходить 16-18 пиріжків.