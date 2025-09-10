Смажені пиріжки з картоплею та цибулею: золотиста скоринка, ніжна начинка

Друзі, сьогодні готуємо багатьом знайомому страву з дитинства - смажені пиріжки з картоплею та цибулею. Золотиста скоринка, ніжна начинка з картоплі та аромат смаженої цибульки – ці пиріжки неможливо не полюбити. Хрусткі зовні й м’які всередині – справжній смак дитинства, який дарує тепло та затишок.

Пиріжки з картоплею та цибулею

Тісто

400 мл кефіру

50 мл гарячої води

10 г цукру (2 ч. л.)

5 г солі (1 ч. л.)

30 мл рослинної олії

650 г борошна (21,5 ст. л. з гіркою)

8 г розпушувача (2 ч. л.)

Картопляна начинка:

3 картоплини (великі)

1 цибулина (велика)

зелена цибуля

30 г вершкового масла

20 мл рослинної олії

сіль (за смаком)

олія (для смаження)

Приготуємо тісто:

До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор, кефір або айран, гарячу воду та олію.

Замішуємо тісто руками. Вимішувати тісто довго не потрібно

Накриваємо тісто плівкою і лишаємо на 10-15 хвилин.

Приготуємо начинку:

Чистимо, нарізаємо картоплю та ставимо варитися до готовності.

Нарізаємо цибулю дрібним кубиком.

Розігріваємо пательню з олією та смажимо цибулю.

Нарізаємо зелену цибулю та додаємо до смаженої цибулі. Смажимо ще 1-2 хвилини.

З картоплі зливаємо воду, додаємо вершкове масло та товчемо.

Додаємо смажену цибулю та перемішуємо.

Формуємо пиріжки:

Змащуємо руки олією, беремо невеликий шматочок тіста та розтягуємо його в коло.

Кладемо в центр столову ложку начинки, зліплюємо краї тіста та формуємо пиріжечок.

Смажимо пиріжки на олії з обох боків до золотавої скоринки. Викладаємо місцем скріплення вниз.

Перекладаємо та обов’язково накриваємо рушником.

З цієї кількості інгредієнтів в виходить 16-18 пиріжків.