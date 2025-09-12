Смачний і швидкий торт без випікання: будете просити добавку

Це той випадок, коли ви плануєте з’їсти один шматочок… а виявляється, що вже половини нема.

Секрет простий — у згущеному молоці "Іриска".

Воно карамельне, густе й таке смачне, що його хочеться їсти ложкою.

Інгредієнти:

• Печиво — 200 г;

• Масло вершкове (розтоплене) — 80 г;

• Варене згущене молоко "Іриска" ПМКК — 200 г;

• Яблука — 2 шт;

• Цукор — 80 г;

• Вершки 33% — 150 мл (+ 30 мл для карамелізації);

• Сіль — 2 г;

• Цукрова пудра — 2 ст. л.;

• Шоколад (для посипки) — 50 г.

Спосіб приготування:

1. Подрібніть печиво у блендері, додайте розтоплене масло й перемішайте. Викладіть у форму, розрівняйте та притисніть до дна. Поставте у холодильник на 2 години.

2. Яблука очистіть і наріжте дольками. На повільному вогні розтопіть цукор, додайте яблука, припустіть. Додайте 30 г вершків і сіль. Перемішайте до ніжної карамелі.

3. На основу викладіть шар вареного згущеного молока "Іриска" ПМКК

4. Зверху — карамелізовані яблука.

5. Збийте вершки з цукровою пудрою до м’яких піків. Викладіть поверх яблук.

6. Посипте тертим шоколадом. За бажанням охолодіть ще 30 хвилин у холодильнику.

Збережіть та спробуйте приготувати — і ви зрозумієте, чому цей десерт не зберігається до наступного дня.