Смачний і швидкий торт без випікання: будете просити добавку
Це той випадок, коли ви плануєте з’їсти один шматочок… а виявляється, що вже половини нема.
Секрет простий — у згущеному молоці "Іриска".
Воно карамельне, густе й таке смачне, що його хочеться їсти ложкою.
Інгредієнти:
• Печиво — 200 г;
• Масло вершкове (розтоплене) — 80 г;
• Варене згущене молоко "Іриска" ПМКК — 200 г;
• Яблука — 2 шт;
• Цукор — 80 г;
• Вершки 33% — 150 мл (+ 30 мл для карамелізації);
• Сіль — 2 г;
• Цукрова пудра — 2 ст. л.;
• Шоколад (для посипки) — 50 г.
Спосіб приготування:
1. Подрібніть печиво у блендері, додайте розтоплене масло й перемішайте. Викладіть у форму, розрівняйте та притисніть до дна. Поставте у холодильник на 2 години.
2. Яблука очистіть і наріжте дольками. На повільному вогні розтопіть цукор, додайте яблука, припустіть. Додайте 30 г вершків і сіль. Перемішайте до ніжної карамелі.
3. На основу викладіть шар вареного згущеного молока "Іриска" ПМКК
4. Зверху — карамелізовані яблука.
5. Збийте вершки з цукровою пудрою до м’яких піків. Викладіть поверх яблук.
6. Посипте тертим шоколадом. За бажанням охолодіть ще 30 хвилин у холодильнику.
Збережіть та спробуйте приготувати — і ви зрозумієте, чому цей десерт не зберігається до наступного дня.