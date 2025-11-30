Тоненькі млинці, які завжди вдаються
Мій робочий рецепт - зберігайте
Вам потрібно:
200г. молока
200г. звичайного борошна
35г. цукру
2 яйця
дрібка солі
325г. гарячого молока
30г. олії
30г. масла
Готуємо:
змішую вінчиком у ємності борошно, молоко, цукор, сіль та яйця🥚. Консистенція тіста стає, як сметана - однорідна шовковиста і без грудочок!
Борошно бажано просіяти.
окремо доводжу другу частину молока, майже до кипіння, і одразу наливаю тоненькою цівкою у тісто, продовжуючи мішати вінчиком. Вийде гарне, шовковисте, вже рідке тісто.
і ось коли все готово - додаю розтоплене масло з олією, і легенько перемішую. Інтенсивно не треба, нехай буде жир трішки на поверхні тіста.
і ось тепер, на добре розігріту пательню, досить швидко виливаю ополоник тіста і розподіляю тоненьким шаром по всій поверхні.
як тісто схопиться - обережно піднімаю край і перегортаю, або руками, або за допомогою лопатки. Тільки обережно, бо тісто дуже ніжне!
І ось гарний млинець з тоненьким, не сухим, не ламким краєчком🤌
Мої племінники люблять, або з варенням, або я балую їх з ікрою!