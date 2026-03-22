Сирники з яблуками на рисовому борошні

Хелсі-сирники

Готуємо разом із нейроендокринологом Євгенією Рогальською @rohalska_md

Саме завдяки їй у свої 46 я відчуваю себе на 30.

До рецепту:

350 г кисломолочного сиру

2 солодкі яблука

1 жовток

трохи кориці

1 п. ванільного цукру

~40 г рисового борошна

Для обсмажування ми використовували кокосову олію - це дуже ароматно й корисно, але можна взяти будь-яку олію без запаху.

Домашній сир треба добре віджати від зайвої рідини - це дуже важливо

Потім мені подобається протерти його через сито.

Солодке яблуко очищаю від шкірки й нарізаю дуже дрібно. Тут важливо саме нарізати дрібно, щоб яблуко не пустило сік, але приготувалося потім у сирниках.

У протертий сир додаю жовток, ванільний цукор, борошно та корицю. Замішую виделкою і додаю нарізане яблуко. У мене вийшло ~175 г.

Акуратно замішую все з яблуком. Формую кульки, за допомогою ножа надаю форму сирників, трохи підсипаючи рисовим борошном.

Обсмажую на маленькому вогні, поки не з’явиться рум’яна скоринка. Перевертаю, знову обсмажую до скоринки, потім ще раз перевертаю на обидві сторони, але вже під кришкою, щоб сирники приготувалися всередині (або можна поставити в духовку на 5–6 хв.)

Виходять не кисленько-солодкі сирники. Дуже ароматні, корисні й смачні як гарячими, так і холодними!

Бажаємо вам смачного.

