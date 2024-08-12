Секрети вирощування лохини: поради, як підживлювати для щедрого урожаю

Вирощування лохини може бути складним завданням для багатьох садівників через вибагливий характер цієї рослини. UAportal підготовив поради для правильного внесення добрив, що допоможуть вам значно підвищити шанси на отримання щедрого врожаю.

Підживлення лохини

Процес внесення добрив дуже важливий для того, щоб лохина дала чудові врожаї. Спочатку бруньки повинні набубнявіти, що зазвичай відбувається в березні або на початку квітня. Саме в цей період вступають в дію азотовмісні препарати, які підтримують швидкий ріст і компенсують дефіцит поживних речовин.

Незабаром після цвітіння лохини, зазвичай у травні або на початку червня, слід провести другу сесію підживлення. На цьому етапі вносять калійні та магнієві добрива, які мають вирішальне значення для оптимізації солодкості та розміру ягід відповідно.

Останній етап підживлення проводять восени, після завершення збору врожаю лохини. Тоді найкраще вносити фосфорні та калійні добрива, які зміцнюють кущі, забезпечуючи їхню стійкість і силу з наближенням холодних місяців.

Процес внесення добрив

Перед внесенням добрив дуже важливо ретельно полити кущі. Щоб захистити рослини та оптимізувати засвоєння поживних речовин, корисно викласти навколо основи шар торфу або мульчі, наприклад, соснової кори або тирси.

Читайте також: Орхідеї розквітнуть, як божевільні, якщо підгодувати їх цим продуктом: мова не про бананову шкірку

З наближенням другого етапу підживлення корисними є сульфат калію та сульфат магнію. Ці мінерали суттєво впливають на солодкість та розмір ягід. Для досягнення оптимальних результатів рекомендується проводити підживлення за сприятливих погодних умов, бажано після дощу, вранці або ввечері.

Будьте обережні

Щоб уникнути шкідливого впливу на кущі лохини, слід дотримуватися певних запобіжних заходів. Вкрай важливо ніколи не удобрювати їх попелом, підстилкою, гноєм або перегноєм, оскільки такі речовини підлужують ґрунт, перешкоджаючи росту рослини, яка процвітає в кислому середовищі.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!