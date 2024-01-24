Якщо у вас забагато горщиків з квітами: Як зробити вертикальні клумби у себе вдома
Вертикальні клумби – це чудовий спосіб додати краси та затишку в будь-якому саду. Вони займають мало місця, але при цьому можуть вмістити багато рослин. Крім того, вертикальні клумби економлять воду, оскільки рослини отримують більше сонячного світла і повітря.
Одним із цікавих і креативних способів створення вертикальної клумби є використання звичайних горщиків. Цей варіант підходить для садівників будь-якого рівня майстерності, пише greenpost.
Вертикальна клумба з горщиків – це чудовий спосіб додати краси та затишку в будь-якому саду. Спробуйте цей творчий підхід і подивіться, як ваша клумба перетвориться на витвір мистецтва.
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Простій, але ефектний варіант
Простий, але ефектний варіант вертикальної клумби з горщиків - це розміщення їх у хаотичному порядку. Цей спосіб додає саду непередбачуваності та оригінальності. Ви можете використовувати горщики різних розмірів і форм, створюючи унікальний пазл рослин і квітів.
Для фіксації горщиків у вертикальному положенні можна використовувати металевий прут або арматуру, яка просто протягується через заздалегідь висвердлені отвори в дні горщиків. Це забезпечує стабільність конструкції та дозволяє вашим рослинам рости вертикально.
Експериментуйте з кольорами та видами рослин
Завдяки цьому оригінальному підходу ваша вертикальна клумба буде виділятися серед інших садових і ландшафтних рішень. Ви можете експериментувати зі структурою, кольорами і видами рослин, створюючи свій власний садовий шедевр.
Наприклад, ви можете використовувати тільки квіти одного кольору, щоб створити яскравий акцент у саду. Або ж ви можете комбінувати різні квіти та рослини, щоб створити більш гармонійну картину.
Ось кілька додаткових порад щодо створення вертикальної клумби з горщиків:
- Використовуйте горщики з дренажем, щоб уникнути застою води.
- Наповніть горщики свіжим, родючим ґрунтом.
- Поливайте клумбу регулярно, особливо в жарку погоду.
- Підживлюйте рослини в міру необхідності.
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