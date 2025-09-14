Січеники з печінки: найвдаліший варіант приготування печінки

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо печінкові січеники. Вважаю це найвдалішим варіантом приготування печінки. Ніжні, соковиті січеники стануть вашим улюбленим варіантом швидкої вечері чи обіду.

Обов’язково приготуйте.

Печінкові січеники

500 г печінки (я буду використовувати курячу)

2 цибулини

1 морква (велика)

60 г борошна (2 ст. л. з гіркою)

50 г сметани

100 г яєць (2 шт.)

сіль (за смаком)

чорний перець (за смаком)

олія (для смаження)

Технологія приготування: