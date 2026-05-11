Найсмачніші маринади для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірним
Друзі, сезон пікніків офіційно відкрито! Сьогодні я покажу вам 4 фантастичні маринади, які зроблять ваше м’ясо легендарним.
Кожен маринад розрахований на 1 кг м’яса:
1️⃣ Цибуля + Кефір 🧅• 2 великі цибулини (подрібнити або натерти)
• 100 мл кефіру
• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ч. л. коріандру
• 1 ст. л. сушеного часнику + 1 ст. л. цукру
• 1 ч. л. солі з гіркою
2️⃣ Соєвий
• 6 ст. л. соєвого соусу
• 2 ст. л. меду + 2 ст. л. оливкової олії
• Сік 1 лимона + 1 ст. л. гострого соусу
• 4 зубчики часнику + 1 ст. л. імбиру (корінь або сушений)
3️⃣ Кисло-солодкий
• 150 мл лимонаду або соку
• Сік 1 лайма або лимона
• 2 ст. л. гострого соусу (регулюйте під себе)
• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ч. л. коріандру
• 1 ст. л. сушеного часнику + 1 ч. л. солі з гіркою
4️⃣ Томатний
• 3-4 середні томати
• 1 цибулина + 4 зубчики часнику
• 1 ч. л. чорного перцю + 1 ст. л. паприки
• 1 ст. л. цукру + 1 ч. л. солі з гіркою