Розчинна кава: в чому недоліки і переваги напою

Сучасний світ надзвичайно швидкий і продовжує прискорюватися. Багато людей змушені економити час. Тому їхній вибір часто може бути на користь розчинної кави. Адже зробити її надзвичайно просто: до гранул потрібно лише додати гарячої води.

Розглянемо, що являє собою розчинна кава та як впливає на здоров’я у порівнянні зі звичайною.

ЯК ВИГОТОВЛЯЮТЬ РОЗЧИННУ КАВУ

Спочатку обсмажені кавові зерна подрібнюються. Далі мелену каву за допомогою спеціального обладнання під високим тиском занурюють у дуже гарячу воду (175°C). У результаті отримують партію концентрованої кави.

Щоб перетворити її на тверді гранули, які ми називаємо "розчинна кава", її обробляють одним з двох способів. Раніше більшість кавового концентрату сушили сублімаційним способом. Коли каву заморожують, а потім поступово знижують тиск під час її нагрівання. Кристали льоду перетворюються безпосередньо з льоду на газ, який випаровується, залишаючи тверді частинки розчинної кави.

Це трудомісткий і дорогий процес, тому зараз більшість брендів використовують технологію розпилювального сушіння. Кавовий концентрат розпилюють на дрібні краплі. Вони піддаються впливу дуже високої температури, що миттєво призводить до випаровування води, в результаті чого утворюється порошок. Цей процес набагато швидший і дешевший, ніж сублімаційне сушіння. Однак у такої кави змінюється аромат.

ЯКА КАВА КОРИСНІША

Розчинна кава, виготовлена за допомогою технології розпилювального сушіння, піддається впливу високої температури та тиску. Це змінює її хімічні властивості та корисні для здоров'я властивості.

Так, розчинна кава має:

нижчий вміст N-метилпіридинію (протизапальної та антиоксидантної речовини)

нижчий рівень хлорогенової кислоти, яка сприяє зниженню рівня цукру в крові та артеріального тиску

нижчий вміст інших фенольних сполук (хоча існують відмінності залежно від температури, сорту кави та міцності заварювання). Фенольні сполуки мають протизапальну та антиоксидантну дію

більше щавлевої кислоти (природного компонента кави та багатьох інших продуктів)

більше акриламіду (потенційного канцерогену, що утворюється під час обробки розчинної кави)

Додаткові антиоксиданти у звичайній каві роблять її загалом здоровішим вибором. Щоб отримати максимальну кількість антиоксидантів, рекомендують вибирати мелені зерна арабіки, споживати каву, заварену при температурі 100 °C, або у побутовій кавоварці або еспресо-машині.

Тоді у 100 грамах звареної кави отримаємо в середньому 657 мг фенольних сполук. Розчинна кава (приготована з того ж сорту зерен та за такої ж температурі) містить лише 151 мг фенольних сполук на 100 грамів.

ВМІСТ КОФЕЇНУ

В середньому чашка розчинної кави містить менше кофеїну, ніж чашка кави, звареної крапельним способом. Це, звісно, залежить від міцності звареної кави, типу обсмаження і сорту кавових зерен. Дві чайні ложки розчинної кави містять 57 мг кофеїну. Середня чашка завареної кави містить від 92 до 95 мг кофеїну.

Надмірне споживання кофеїну може спричиняти нервозність, проблеми зі сном, тривожність, прискорене або нерегулярне серцебиття, розлад шлунка, дратівливість та головний біль.

Однак кофеїн у помірних кількостях може бути корисним. Наприклад, дослідження показують, що кофеїн допомагає поліпшити спортивні результати та витривалість. Для здорових дорослих, які не відчувають неприємних побічних ефектів від кофеїну, безпечною є доза до 400 мг на день.

ІНШІ РИЗИКИ РОЗЧИННОЇ КАВИ

Деякі варіанти розчинної кави містять доданий цукор або цукрозамінники, а також консерванти. Також в пакетиках розчинної кави можуть бути молочні продукти та насичені жири, додані для поліпшення смаку. Вони, як правило, не мають значної поживної цінності.

Додані цукри та жири у великих кількостях сприяють виникненню проблем зі здоров'ям. Одну чашку на день можна пити без занепокоєння, однак декілька чашок вже є джерелом значної кількості доданих цукрів та жирів.

КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ РОЗЧИННА КАВА

Для деяких людей розчинна кава є не найкращим вибором для здоров'я. Зокрема, розчинної кави варто уникати людям, які мають:

Схильність до утворення каменів у нирках

При такій схильності потрібно вживати переважно продукти з низьким вмістом оксалатів. Адже щавлева кислота (оксалат) зв'язується з кальцієм в організмі, утворюючи кристали, які потім можуть перетворитися на камені в нирках. Розчинна кава містить трохи більше оксалатів, ніж заварена. Тому при споживанні великої кількості кави на день є сенс вибирати звичайну. Однак обидві не є шкідливими, якщо протягом дня пити достатню кількість рідини.

Інсулінорезистентність або переддіабет

Регулярне вживання кави, ймовірно, знижує ризик розвитку діабету 2 типу. Вважається, що важливу роль відіграють хлорогенова кислота, що захищає підшлункову залозу (де виробляється інсулін) і покращує рівень цукру в крові. Звичайна кава містить більше хлорогенової кислоти. Втім, масштабні дослідження показують, що вживання будь-якого виду кави, зокрема і без кофеїну, допомагає запобігти діабету.

Ураження печінки

Теоретично хлорогенова кислота сприяє відновленню після ураження печінки та зменшенню її запалення. Тому, якщо у вас є проблеми з печінкою і ви любите пити каву, вам краще вибрати звичайну каву, а не розчинну. Вищий вміст хлорогенової кислоти може бути корисним для вас.

Стурбованість ризиком розвитку раку

Розчинна кава містить більше акриламіду, хоч і в незначних кількостях. Акриламід у дуже високих дозах сприяє розвитку раку у щурів. Хоча щодо його впливу на організм людини точаться суперечки.

Крім того, розчинна кава містить менше N-метилпіридинію, що сприяє захисту від раку. Згідно з дослідженнями, обидва види кави пов'язані зі зменшенням смертності від онкології, хоча користь завареної кави більша, ніж розчинної.

ЧИ ВАРТО ПИТИ ЩОДНЯ

Щоденне вживання розчинної, як і звичайної, кави навряд чи зашкодить тим, хто не має чутливості до кофеїну. За результатами одного великого дослідження, люди, які випивали до 8 чашок кави на день, навіть мали довшу тривалість життя.

Однак для багатьох надмірне вживання кофеїну погано впливає на якість сну. Тому доцільно пити каву в першій половині дня. І, звичайно, якщо є інші побічні ефекти від кави, як серцебиття та тривожність, варто зменшити її споживання або перейти на безкофеїнову версію, яку має й розчинна кава.

Отже, як розчинна кава, так і звичайна заварена кава, мають певні переваги для здоров'я. Але оскільки звичайна кава містить більше антиоксидантів та інших корисних речовин, вона є дещо кращим вибором.