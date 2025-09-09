Правило гарвардської тарілки: комбінація продуктів нашвидкоруч
Гарвардська тарілка — основа збалансованого хелсі раціону. З нею легко та швидко слідкувати за тим, щоб у вашому харчуванні були всі необхідні нутрієнти.
Розповідаю про правила гарвардської тарілки.
Дивіться, запамʼятовуйте пропорцію продуктів. А ми поки поділимося збалансованими комбо нашвидкоруч:
• Яблуко + жменя горіхів + хлібець
• Йогурт + ягоди + насіння льону
• Овочі з хумусом + цільнозерновий крекер
• Варене яйце + огірок + шматочок цільнозернового хлібу
• Зелень + овочі + авокадо + консервований тунець у власному соку