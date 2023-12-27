Чому не варто вирощувати герань у приміщенні: Забобони

Герань широко використовується як кімнатна рослина завдяки своїм численним корисним властивостям. Однак не всі знають про потенційний негативний вплив герані на здоров'я та самопочуття людини. UAportal розповідає, кому варто задуматися про те, щоб прибрати цю рослину зі своїх осель, а також причини, що лежать в основі цього.

Герань та алергія

Герань може бути сильним алергеном, викликаючи різні симптоми, такі як чхання, нежить, кашель, сльозотеча, шкірні висипання та свербіж. Ці алергічні реакції можуть виникати у людей з підвищеною чутливістю, зокрема у дітей, літніх осіб та тих, у кого ослаблена імунна система.

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Тому, якщо ви або хтось із ваших близьких страждає від алергії, бажано або уникати вирощування герані в приміщенні, або перенести її в інше місце, наприклад, на балкон або в окрему кімнату.

Герань та енергетичний вплив

Дуже важливо враховувати сильний енергетичний вплив герані, оскільки вона може суттєво позначитися на психологічному стані людини. Хоча ця рослина має потенціал створювати атмосферу спокою і гармонії, вона також може пригнічувати особисте самовираження і творчість.

Це робить герань непідходящою для активних та амбітних особистостей, які люблять ставити перед собою цілі та досягати їх. Люди з таким характером можуть відчувати себе обмеженими або навіть переживати почуття меланхолії під впливом герані. Крім того, оскільки герань може посилювати прив'язаність і залежність, вона потенційно може перешкоджати розвитку стосунків між партнерами.

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