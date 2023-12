Залишив незабутній слід у музичній індустрії: цікаві факти про Девіда Бові

Девід Бові, легендарний музикант, залишив незгладимий слід у музичній індустрії. Хоча його передчасна смерть у 2016 році шокувала шанувальників по всьому світу, є кілька маловідомих фактів, які додають загадковості його особистості. UAportal підготував п'ять захоплюючих фактів про Девіда Бові, які можуть заінтригувати.

Зміна імені

Народившись як Девід Роберт Джонс 8 січня 1947 року, артист-початківець зіткнувся з проблемою, коли інший музикант, Деві Джонс з The Monkees, набув популярності. Щоб уникнути плутанини, він вирішив змінити ім'я на Девід Бові. Це був тактичний хід, щоб утвердити свою унікальну ідентичність в індустрії.

Незабутня підліткова дружба

У підлітковому віці Бові та Елтон Джон стали близькими друзями через спільну пристрасть до музики. Однак з часом їхня дружба згасла, і вони майже не спілкувалися протягом чотирьох десятиліть. Елтон Джон розповів, що їхнє віддалення було поступовим процесом, на який вплинули особисті розбіжності.

Глибокий вплив брата

Террі Бернс, зведений брат Бові, відіграв значну роль у його натхненні. Борючись з проблемами психічного здоров'я, Бернс, на жаль, наклав на себе руки в 1985 році. Бові спрямував свої емоції на написання пісень, і кілька треків, таких як "Aladdin Sane", "All the Madmen" та "Jump They Say", з'явилися під впливом переживань його брата.

Захист довговолосих чоловіків

У підлітковому віці в 1964 році Бові заснував "Товариство запобігання жорстокому поводженню з довговолосими людьми". Ця організація мала на меті протест проти жорстокого поводження з довговолосими чоловіками, включаючи самого Бові, на вулицях Лондона.

