Ніжний кабачковий рулет: рецепт
Нарешті сезон кабачків.
Показую, як приготувати такий кабачковий рулет, що пальчики оближете.
Інгредієнти:
• Кабачок — 1-2 шт.
• Твердий сир — 170 г
• Куряче філе — 300 г
• Крем-сир — 150 г
• Кріп — 50 г
• Цибуля червона — 1 шт.
• Помідор — 1 шт.
• Сіль та перець
Спосіб приготування:
1. Наріжте кабачки кільцями. Викладіть на деко шар тертого сиру, зверху викладіть кабачки та присипте ще одним шаром сиру. Відправте в духову шафу на 20 хвилин і випікайте при 180 градусах.
2. Змішайте крем-сир і кріп. Додайте сіль та перець до суміші.
3. Обсмажте куряче філе з додаванням солі та перцю. Наріжте на тонкі шматки.
4. Готові кабачки змастіть соусом з крем-сиру. Зверху викладіть цибулю, помідори та курку, як показано у відео. Обережно згорніть рулетом і наріжте порційними шматочками.