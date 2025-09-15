Ніжний, ароматний паштет, який розлітається зі столу першим
Паштет від шефа — класика, яку з’їдають першою!
Цей паштет люблять і дорослі, і діти. Він насичений, ароматний і дуже корисний. І головне — легко зробити вдома.
Інгредієнти:
Куряча печінка — 1 кг
Морква — 0,5 кг
Цибуля ріпчаста — 0,5 кг
Олія для смаження — 5–6 ст. л.
Сіль
Суміш перців
Мускатний горіх
Мелена гвоздика
Мед квітковий — 1 ст. л.
Вершкове масло — 100 г
Приготування:
На олії обсмажити цибулю та моркву до золотистої скоринки, відкласти.
На тій самій сковороді обсмажити печінку до скоринки (але не пересмажити!).
Додати назад моркву з цибулею, перемішати, всипати спеції, сіль і мед. Зняти з вогню.
Збити все блендером до однорідної маси.
Додати розтоплене гаряче вершкове масло й перемішати ложкою для кремової текстури.
Перекласти в ємність, накрити кришкою й охолодити в холодильнику.
Виходить ніжний, ароматний паштет, який розлітається зі столу першим 🤌
Зберігайте рецепт і готуйте — гості точно попросять добавку!