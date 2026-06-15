Неймовірно смачний млинець з полуницею

Забудьте про "перший млинець нанівець", пригоряння тіста до пательні та смаження, не відходячи від плити — з цим рецептом все куди простіше.

Інгредієнти:

• Яйця — 2 шт.

• Цукор — 3 ст.л

• Ванільний цукор — 8 г

• Сіль — 1/3 ч.л

• Молоко — 400 мл

• Вершкове масло — 30 г

• Борошно — 120 г

• Розпушувач — 1/2 ч.л

• Полуниця

Крем:

• Сир Маскарпоне — 250 г

• Цукрова пудра — 30 г

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Далі додайте в суміш просіяне борошно та розпушувач.

2. Влийте в тісто молоко та розтоплене масло. Застеліть деко пергаментом, вилийте туди суміш і випікайте 20 хвилин при 200 градусах.

3. Змішайте Маскарпоне та цукрову пудру. Змажте готовий млинець кремом, викладіть нарізану полуницю та загорніть рулетом.

4. Прикрасьте кремом і полуницею.