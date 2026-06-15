Неймовірно смачний млинець з полуницею
Забудьте про "перший млинець нанівець", пригоряння тіста до пательні та смаження, не відходячи від плити — з цим рецептом все куди простіше.
Інгредієнти:
• Яйця — 2 шт.
• Цукор — 3 ст.л
• Ванільний цукор — 8 г
• Сіль — 1/3 ч.л
• Молоко — 400 мл
• Вершкове масло — 30 г
• Борошно — 120 г
• Розпушувач — 1/2 ч.л
• Полуниця
Крем:
• Сир Маскарпоне — 250 г
• Цукрова пудра — 30 г
Спосіб приготування:
1. Збийте яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Далі додайте в суміш просіяне борошно та розпушувач.
2. Влийте в тісто молоко та розтоплене масло. Застеліть деко пергаментом, вилийте туди суміш і випікайте 20 хвилин при 200 градусах.
3. Змішайте Маскарпоне та цукрову пудру. Змажте готовий млинець кремом, викладіть нарізану полуницю та загорніть рулетом.
4. Прикрасьте кремом і полуницею.