Справжня італійська піца. Щоб тісто було смачне, варто приготувати його заздалегідь
Смак залежить не тільки від інгредієнтів, а й від підходу до приготування. Щоб тісто було смачне, варто приготувати його заздалегідь і залишити на ніч - ферментуватися.
Борошно використовую "сильне" або спеціальне для піци чи панетоне з високим вмістом білка від 13,5 г: Caputo Rosso або Зернарі Селект (але тут, можливо, знадобиться трішки більше борошна).
Тісто для піци (4 кульки)
450 мл води
15 г свіжих дріжджів
25 г меду
15 г оливкової олії
600 г хлібного борошна
100 г цільнозернового борошна
14 г солі
На підпил - суміш 50/50 хлібного борошна й дрібної кукурудзяної крупи або семоли.
У кімнатній воді розмішати мед, олію, свіжі дріжджі.
Додаю два види борошна та сіль, вимішую тісто, накриваю плівкою і даю йому постояти 3–4 год при кімнатній температурі (влітку менше).
А потім в холодильник на ніч (або зараз - просто під плівку на балкон).
Наступного дня, одразу після холодильника, розділяю тісто на 4 частини, формую кульки і даю тісту годину й більше, щоб зігрілося.
На суміші борошна та дрібної кукурудзяної крупи (або семоли, або манки) сформую велике коло.
Тісто ніжне й має гарну гідратацію. Можна формувати його навіть на пергаменті, щоб легше було переносити.
На тісто, яке добре підпилене знизу, кладу томатний соус (приблизно 120 г на кожну піцу), щільну моцарелу та будь-яку начинку.
Бортики змащую олією - і в духовку!
Я люблю м’ясну начинку, зелень, свіжу моцарелу або страчателу класти вже на готову піцу.
Додавайте ще будь-які сири та оливкову олію зверху і смакуйте!