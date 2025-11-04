русский
Справжня італійська піца. Щоб тісто було смачне, варто приготувати його заздалегідь

Володимир Ярославський

Смак залежить не тільки від інгредієнтів, а й від підходу до приготування. Щоб тісто було смачне, варто приготувати його заздалегідь і залишити на ніч - ферментуватися.

Борошно використовую "сильне" або спеціальне для піци чи панетоне з високим вмістом білка від 13,5 г: Caputo Rosso або Зернарі Селект (але тут, можливо, знадобиться трішки більше борошна).

Тісто для піци (4 кульки)

450 мл води

15 г свіжих дріжджів

25 г меду

15 г оливкової олії

600 г хлібного борошна

100 г цільнозернового борошна

14 г солі

На підпил - суміш 50/50 хлібного борошна й дрібної кукурудзяної крупи або семоли.

У кімнатній воді розмішати мед, олію, свіжі дріжджі.

Додаю два види борошна та сіль, вимішую тісто, накриваю плівкою і даю йому постояти 3–4 год при кімнатній температурі (влітку менше).

А потім в холодильник на ніч (або зараз - просто під плівку на балкон).

 Наступного дня, одразу після холодильника, розділяю тісто на 4 частини, формую кульки і даю тісту годину й більше, щоб зігрілося.

 На суміші борошна та дрібної кукурудзяної крупи (або семоли, або манки) сформую велике коло.

Тісто ніжне й має гарну гідратацію. Можна формувати його навіть на пергаменті, щоб легше було переносити.

 На тісто, яке добре підпилене знизу, кладу томатний соус (приблизно 120 г на кожну піцу), щільну моцарелу та будь-яку начинку.

Бортики змащую олією - і в духовку!

 Я люблю м’ясну начинку, зелень, свіжу моцарелу або страчателу класти вже на готову піцу.

Додавайте ще будь-які сири та оливкову олію зверху і смакуйте!

Джерело:instagram.com

